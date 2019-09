Il "Grande Fratello" festeggia i primi 20 anni con una clip su Pietro e Cristina: "Un’emozione unica"

Sono passati ormai 20 anni da quel 14 settembre del 2000, quando si sono aperte le porte della Casa che sarebbe poi diventata la più famosa e spiata d’Italia: quella del Grande Fratello. I ragazzi che sono entrati in quella prima, timida edizione, non avevano la benché minima idea di cosa sarebbe successo al termine del loro percorso. Il successo che li ha travolti è stato inaspettato per tutti e la loro genuinità ha lasciato il segno.

Infatti, molti, pensano che quella sia stata l’unica, vera edizione senza stratagemmi o percorsi prestabiliti, solo un gruppo di ragazzi pronti a mettersi in gioco in quel reality che, ai tempi, ha fatto molto discutere. L’opinione pubblica non vedeva di buon occhio questo esperimento sociale, ritenendolo troppo “sfrontato” e immorale, senza immaginare che, invece, avrebbe cambiato e segnato la televisione per sempre.

L’omaggio per il ventennale del Grande Fratello

Per festeggiare il ventennale di questo successo planetario, iniziato nel 1999 in Olanda, la pagina ufficiale del reality ha deciso di pubblicare una clip che ha fatto ricordare al pubblico la prima storia d’amore nata sotto le telecamere. Il video, infatti, riassume la storia tra Pietro Tarricone – divenuto poi attore e deceduto in seguito ad un incidente con il paracadute – e Cristina Plevani, colei che alla fine si è portata a casa lo scettro della vittoria.

I due ragazzi hanno iniziato una storia d’amore con molta naturalezza e semplicità, provando un’attrazione irrefrenabile che ha fatto dimenticare dove si trovavano: così, senza nemmeno immaginare che fossero spiati da milioni e milioni di telespettatori, si sono scambiati baci appassionati e sguardi complici, fino ad arrivare a costruire un letto d’amore fatto di divani e coperte, per abbandonarsi alla passione tentando di sfuggire alle telecamere.

GF, Il primo bacio tra Pietro e Cristina

Nelle immagini della clip si vedono i due ragazzi iniziare a flirtare, confessandosi la loro attrazione, fino a che Pietro si fa coraggio e chiede un bacio a Cristina. Lei rifiuta di darglielo, anche se si vede che i suoi occhi dicono altro. Alla fine, seduta sulla porta del giardino viene raggiunta da Pietro che le si accuccia accanto: proprio in questo momento tra loro inizia tutto e scatta il bacio appassionato che ha fatto sognare molti italiani. Tutto il video è accompagnato dalle note della canzone di Cesare Cremonini “Un giorno migliore”

Tutte le altre edizioni sono state soltanto un tentativo – per molti malriuscito – di bissare questo enorme successo. Ma già dalla seconda edizione i concorrenti sapevano cosa aveva provocato nei telespettatori il reality show perdendo, quindi, quella spontaneità che ha contraddistinto la prima edizione.