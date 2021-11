Il GF Vip si prolunga fino a marzo, arriva il comunicato da parte di Mediaset

Le ultime voci sul prolungamento della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale 5, avevano un fondo di verità. Infatti nelle ultime ore Mediaset, con un comunicato, ha annunciato lo slittamento della fina per il mese di marzo del 2022.

Nella nota firmata da Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, viene lodato il lavoro fatto da Alfonso Signorini in merito al “GF Vip”, rivelando che Mediaset è molto felice per gli ottimi risultati ottenuti dal programma, siccome registra una media del 19.7% di share in un pubblico composto dai 15-64enni. Invece il live su Mediaset Extra, ove le telecamere sono accese tutta la giornata ed ha una share dell’1.2%, ricevendo così un incremento del 33% rispetto alla scorsa edizione, dove la media era dello 0.9%

Il comunicato di Mediaset

“GF Vip sarà in onda fino a marzo 2022. Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l’edizione più lunga di sempre” e si legge sempre nel comunicato: “Grande merito di questo successo va alla conduzione di Alfonso Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia”.

Leggendo i dati Auditel delle ultime puntate effettivamente il “GF Vip” ha ricevuto un bel incremento, riuscendo a superare quasi sempre i 3 milioni di spettatori e uno share attorno al 19-20%. A oggi però resta ancora lontano la concorrenza della Rai, con “Tale e quale show” di Carlo Conti che è riuscito a vincere gli scontri in maniera piuttosto agevole.

Intanto, con la conferma dello slittamento, possono arrivre anche i primi nomi pronti a entrare nella casa. In merito nelle ultime settimane sono stati fatti svariati nomi, tra cui quelli di Luca Onestini, Antonella Fiordelisi, Iva Zanicchi e il Divino Otelma.