Il GF Vip punisce Alessandro Basciano. Lui pensa di abbandonare la casa: "Non sono riuscito a controllarmi"

Gli autori del “Grande Fratello Vip“, durante la diretta del 17 febbraio, hanno deciso di punire Alessandro Basciano. Il concorrente infatti in questi giorni ha avuto dapprima un’estrema sfuriata con Sophie Codegoni e successivamente nei confronti di Alex Belli, un atteggiamento che viene poco apprezzato da Alfonso Signorini.

Il tutto inizia con una discussione in giardino tra Sophie e Alex. In questa circostanza Alessandro, credendo stessero parlando male di lui, ha reagito in maniera irruenta attaccando verbalmente la Codegoni e poi minacciando l’attore di lanciargli un peso addosso.

La punizione ricevuta da Alessandro Basciano

Una volta mostrata in diretta la clip riassuntiva del suo sfogo, Alfonso Signorini prova a fargli capire la gravità del gesto fatto in giardino. Dallo studio provano a farlo ragionare, ove Sonia Bruganelli lo invita almeno a chiedere scusa, rimproverandolo poi di non essersi mai preso le sue responsabilità in queste poche settimane vissute negli studi di Cinecittà.

Alessandro Basciano, come riportato testualmente dal sito “The Social Post“, prova a giustificare il suo gesto: “In passato ho subito una dinamica dove mi sono sentito sminuito nel cercare di recuperare un rapporto con la mia ex compagna. Quando ho fatto questa confessione a Sophie, ne abbiamo parlato, ma è andata a prendere qualcosa per cui ci sono rimasto malissimo. Quindi mi è scattato un qualcosa che non sono riuscito a controllare“.

Signorini però resta totalmente intransigente dinanzi al suo sfogo e decide di punirlo leggendogli il comunicato del “Grande Fratello”: “[…] Niente può giustificare l’aggressività. La tolleranza ha un limite: il GF ha deciso che stasera andrai in nomination d’ufficio“.

Questo provvedimento però non viene molto apprezzato dall’influencer che, in maniera piuttosta contrariata e controvoglia, prova a chiedere scusa per come si è comportato. Nell’ultima parte della diretta Signorini afferma che Alessandro starebbe pensando di lasciare la casa: “Nel caso ce ne faremo una ragione”.