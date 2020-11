"Il filo rosso", la trasmissione di Paola Perego sul legame tra nonni e nipoti

Paola Perego è pronta a tornare in pista con una nuova trasmissione che prende il via a partire da sabato 21 novembre alle 14 su Rai 2 dal titolo “Il filo rosso“, in cui tenta di riallacciare il rapporto tra nonni e nipoti che il Covid-19 sta mettendo a dura prova, in quanto non permette di abbracciarsi dal momento che bisogna rispettare il distanziamento sociale. Un progetto che è nato prima dell’arrivo della pandemia e che la stessa conduttrice conosce molto bene.

Come tanti altri personaggi dello spettacolo, anche Paola Perego è stata contagiata e ora sta bene, ma continua a dirsi preoccupata per i suoi genitori che sono anziani e lo hanno contratto e per la famiglia della sorella che vive a Milano, in piena zona rossa, come tutta la Lombardia. Le dispiace moltissimo non poterli vedere e teme assolutamente per la loro salute e incolumità.

“Il filo rosso” nasce da una idea di Ludovico Di Meo, direttore di Rai 2, che l’ha contattata chiedendole di occuparsi di questo legame tra nonni e nipoti. Con questa trasmissione spera di poter raccontare la figura dei nonni e il prezioso ruolo che ricoprono per i bambini. Una tematica che le sta molto a cuore dal momento che, da quando è nonna, è cambiato un po’ tutto nella sua vita con il suo nipote che le sta dando molto.

“Il filo rosso” è una trasmissione sui sentimenti e legami affettivi, ma verte anche su altre tematiche, quali informazione, intrattenimento, momenti di riflessione e di spettacolo, ma non politica. Le piacerebbe conversare con i negazionisti del Covid, portandoli in un reparto di un ospedale in modo che possano vedere come è davvero la situazione attuale.

Nel frattempo, non abbandona assolutamente l’idea di condurre nuovamente “La talpa”, anche se vi è bisogno della produzione e della rete giusta che sia disposta a mandarlo in onda. Lei continua a dirsi fiera di questo programma e del fatto che “se molti dopo tanti anni ancora tante persone chiedono di questo programma, un motivo ci sarà”.