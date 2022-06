Il Duca di Hastings tornerà per la terza stagione di Bridgerton? L’attore Regé-Jean Page rivela la verità

Ascolta questo articolo

“Bridgerton” è una delle serie televisive più famose degli ultimi anni diventando immediatamente successo mondiale per il colosso dello streaming Netflix a partire dal suo debutto esplosivo a dicembre 2020 fino alla seconda stagione, che è stata pubblicata a fine marzo.

Uno degli argomenti più discussi da parte dei fan del telefilm è stata l’assenza del Duca di Hastings, protagonista della bollente prima stagione insieme a Daphne Bridgerton. Dopo infatti una popolarissima prima serie, l’attore che interpreta il ruolo Regé-Jean Page ha raggiunto immediatamente vette di popolarità e immense e, a causa dei nuovi molteplici impegni lavorativi, ha deciso di non fare ritorno per la seconda stagione dello show.

La seconda serie del telefilm ha raccontato la storia del Visconte Anthony Bridgerton e della new entry Kate Sharma, nuova popolarissima coppia tra i gli amanti del telefilm, ma si è fatta notare l’assenza del Duca Simon Basset, specialmente nelle svariate scene in cui sono presenti la moglie Daphne ed il figlio della coppia Augie.

Recentemente speculazioni su alcuni tabloid britannici avevano parlato di negoziazioni in corso tra l’attore e Netflix per il suo eventuale ritorno per la terza stagione dello show, le cui riprese dovrebbero iniziare nel corso delle prossime settimane e che vedrà protagonisti Penelope Featherington e Colin Bridgerton.

Regé-Jean ha deciso di commentare ufficialmente delle voci in un post su Instagram nel quale ha pubblicato un’immagine insieme a co-star Jonathan Bailey, interprete di Anthony nello show, e nel quale ha formato ufficialmente che non farà ritorno a “Bridgerton”. Il post, che ritrae i due attori britannici a Milano in occasione dello show di Armani, legge: “I ragazzi sono tornati in città. (Non, non farò ritorno allo show, a proposito. I giornali se lo sono inventato)”.

Davanti a sé Regé-Jean ha comunque un periodo comunque pieno di impegni: uscirà a breve su Netflix il film “The Gray Man” che lo vede protagonista a fianco di Ryan Gosling e Chris Evans, mentre è stato annunciato che sarà parte del cast del film ispirato al famoso gioco di ruolo Dungeons & Dragons. Inoltre sarà il nuovo volto per il profumo “Armani Code” di Armani.