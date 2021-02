Il Commissario Ricciardi: anticipazioni sesta puntata della fiction con Lino Guanciale

Sta volgendo al termine anche l’ultima creazione Rai in termini di fiction, ovvero il commissario Ricciardi che ha riscosso un grande successo e un grande apprezzamento da parte del pubblico.

Lunedì 1 marzo andrà in onda su Rai Uno la sesta e ultima puntata della serie, intitolata In fondo al tuo cuore è tratta dal romanzo di Maurizio de Giovanni In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi. A Napoli è arrivata l’estate e la città immersa nel caldo torrido di luglio e soprattutto nei preparativi per celebrare la festa della Madonna del Carmine. Il clima di festa è però interrotto dalla sconvolgente notizia della morte di un famoso chirurgo, che cade dalla finestra del suo ufficio.

Toccherà al commissario Ricciardi e alle sue visioni cercare di arrivare alla verità sulla morte dell’uomo, aiutato come sempre dal suo fido maresciallo Maione. Allo stesso tempo il commissario sarà ancora una volta diviso tra il sentimento puro e sincero per la sua vicina di casa Enrica e l’attrazione fatale per un’altra donna. Ricciardi non riesce a lasciarsi andare all’amore perché sa che la sua gioia condannerà all’infelicità l’altra persona, la quale dovrà seguire il suo stesso destino venendo assalita dalle visioni di persone morte in modo violento

Per quanto riguarda la possibilità di assistere alla seconda stagione de Il commissario Ricciardi ci sono ottime probabilità: la serie infatti da un lato ha riscosso un grande successo e dall’altro lato ci sono ancora sei romanzi da cui poter trarre un seguito per la fiction anche due dei protagonisti della serie ovvero Antonio Milo e Maria Vera Ratti, si dicono fiduciosi sulla possibilità di vedere di nuovo sul piccolo schermo il commissario Ricciardi all’opera.

Nella seconda stagione della serie, inoltre, i telespettatori potrebbero assistere ad un’evoluzione della storia tra Erica e il commissario Luigi Alfredo e finalmente tra i due potrebbe sbocciare il tanto atteso sentimento.