Il Commissario Montalbano, terminate le riprese dei nuovi film: l’addio di Zingaretti e le prime anticipazioni

Il Commissario Montalbano per Luca Zingaretti è diventato un fedele compagno di viaggio durante la sua lunga carriera da attore. Il personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri, che ci ha lasciati lo scorso 17 luglio, ha legato indissolubilmente la sua figura a quella dell’attore.

In questi giorni sono terminate le riprese degli ultimi 3 film della serie e così tutta la troupe ha lasciato il set tra una sorta di malinconica nostalgia. Lo stesso Zingaretti ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, visibilmente emozionato, per salutare la terra e il cielo della Sicilia: “In questo momento abbiamo finito il film. Felicità e anche tanta tristezza, tanta. E il sole e il cielo di Sicilia ci salutano così. Ciao”, inquadrando uno splendido tramonto.

Come riporta il sito di DavideMaggio.it, l’assenza di Andrea Camilleri si fa sentire, infatti lo scrittore siciliano era solito presenziare alla fine delle riprese, anche per questo particolare la conclusione stavolta ha un sapore del tutto nuovo e tristemente diverso. In totale le riprese sono durate 3 mesi e si sono interrotte, a malincuore, lo scorso 17 luglio per poi riprendere il 20.

Il Commissario Montalbano, le anticipazioni dei nuovi film

Sempre sul sito di Maggio, troviamo le prime anticipazioni dei nuovi film: “Il Metodo Catalanotti”, “La Rete di Protezione” e “Salvo amato, Livia mia”. La messa in onda è prevista per il prossimo anno e ci saranno novità nelle trame che si discosteranno dai tempi fino ad ora trattati.

Ne “La Rete di Protezione“, infatti, Montalbano dovrà calarsi nella modernità dei social e indagare nella rete internet, un mondo molto distante dalle consuete storie del Commissario vigatese. Dovrà fare i conti con un doppio mistero, uno arriva dal passato, mentre l’altro lo farà entrare nel mondo, nuovo per lui, dei social fra profili Facebook, Twitter e blog.

“Il Metodo Catalanotti“, invece tratterà l’amicizia con il suo vice, Mimì Augello, che farà i conti di nuovo con il suo tallone di Achille: le donne. In questo film, Montalbano dovrà calarsi nel mondo del teatro tra personaggi dalle caratteristiche surreali tra dramma e commedia insieme.

Infine, “Salvo amato, Livia mia” ricorderà la storia tra il commissario e la sua donna. Uno scambio di lettere faranno da filo conduttore per tutta la storia, e saranno fondamentali per risolvere un caso di omicidio nel passato.