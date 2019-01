"Il Commissario Montalbano" ritorna con due nuovi episodi e parla dei migranti

In questo 2019 “Il Commissario Montalbano“, il famoso romanzo dello scrittore Andrea Camilleri, festeggia vent’anni della prima puntata mandata in onda su Rai 1. Il primo episodio, trasmesso è “Il ladro di merendine“, il terzo romanzo incentrato sulle storie di Salvo Montalbano dopo “La forma dell’acqua” ed “Il cane di terracotta“.

Il primo episodio andrà in onda l’11 di febbraio 2019, una settimana dopo il “Festival di Sanremo“. L’obiettivo della Rai è infatti quello di sfruttare la grande popolarità della kermesse italiana per attirare i telespettatori dinanzi alla televisione, anche se sono da vent’anni che la fiction registra dei numeri incredibili. Il secondo episodio, “L’altro capo del Filo“, va in onda il 18 di febbraio

La trama dei due episodi

Entrambi gli episodi toccano argomenti molto delicati. Ne “L’altro capo del filo“, possiamo vedere il commissariato di Vigàta che impegna ogni suo uomo in estenuanti turni notturni per permettere ai migranti di sbarcare ordinatamente e in sicurezza. Per di più, Salvo Montalbano è impegnato nel delitto di una giovane e vitale sarta, dove con lei lavora Meriam, di madrelingua araba.

Il secondo episodio, “Un diario del ’43“, che proviene dalla raccolta “Un mese con Montalbano” uscito nel 1998, ritorna a fatti avvenuti oltre settanta anni fa, durante il periodo fascista, in cui si parla dello sbarco degli americani in Sicilia del 1943, l’evento fondamentale che fece uscire l’Italia dal nazi-fascismo. Un giovane fanatico infatti venuto in possesso di diverse bombe a mano, racconta di star progettando un attentato contro gli americani sbarcati in Sicilia. Montalbano inizia un’indagine nel passato per scoprire se il giovane riuscì nel suo intento.

La curiosità resta alta soprattutto per il primo episodio, poiché tocca uno degli argomenti più chiacchierati ultimamente, con la questione migranti che tiene impegnata, e non poco, la politica italiana.