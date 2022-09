Il Collegio 7, svelati i nomi dei concorrenti della nuova edizione del programma

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - In questi ultimi anni Il Collegio è diventato uno dei programmi di punta di Rai 2 e il suo successo tra i più giovani aumenta di anno in anno. In molti, infatti, sognano ogni anno di partecipare alla trasmissione, anche con la speranza di diventare famosi sui social e diventare così influencer o tiktoker. Purtroppo però proprio questa speranza ha fatto perdere nei concorrenti la spontaneità e la genuinità e che aveva caratterizzato le prime edizioni.