Il Collegio 5, entro fine mese verrà trasmessa la prima puntata

Dopo il rinvio a causa della pandemia, nello scorso mese di luglio sono iniziate le riprese della quinta serie del reality da e per gli adolescenti e non solo basato sul format britannico “That’ll Teach ‘em”. Negli anni passati abbiamo visto i nostri ragazzi alle prese con le severe regole dei primi anni ’60 dello scorso secolo (le prime due edizioni). Nella terza edizione gli studenti hanno dovuto confrontarsi con lo spirito di ribellione e la ricerca di libertà e cambiamento del 1968.

Lo scorso anno invece i nostri “eroi” si sono immersi negli anni ’80 tra passi di aerobica e apparecchiature elettroniche considerate ormai vetuste come il “commodor 64” e il videoregistratore. La location prescelta è differente rispetto alle scorse edizioni e le 8 puntate della quinta edizione sono state girate ad Anagni, in provincia di Frosinone anzichè nei pressi di Bergamo, come di consuetudine.

Pur non essendoci notizie ufficiali, secondo indiscrezioni i concorrenti avranno un’età compresa tra 14 e 17 anni, come nelle scorse edizioni, e potremo ritrovare alcuni volti ormai noti in questo contesto come la professoressa di Matematica ( Maria Rosa Petolicchio), il docente di Italiano (Andrea Maggi) e Luca Raina e non potevano certo mancare i mitici sorveglianti Lucia Gravante e Piero Maggiò.

In questa edizione gli studenti dovranno superare una serie di prove per poter giungere all’agognato esame di 3° media. Pare che dopo la parentesi con Simona Ventura, voce fuori campo dell’edizione ambientata negli anni ’80, possa esserci un ritorno di Giancarlo Magalli in qualità di narratore.

Dal 27 Ottobre alle ore 21:10 su RAI 2 potremo assistere alle vicissitudini di una classe di studenti dei primi anni ’90. Oltre alla puntata settimanale sarà possibile seguire i nostri beniamini anche su RaiPlay.