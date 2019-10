Il Collegio 4, svelato cast allievi e professori: tutte le new entry e le novità

Simona Ventura torna in prima serata il 22 ottobre su Rai 2 con la quarta edizione del fortunato programma “Il Collegio“, il cui cast è stato divulgato nelle ultime ore in anteprima dalla celebre telstata giornalistica “Tv Sorrisi e Canzoni”, che ha svelato i nomi dei 20 ragazzi che si misureranno con la vita del collegio Celana negli anni ’80.

Stando alle anticipazioni trapelate, la nuova classe sarà formata da dieci ragazze e dieci ragazzi, che dovranno fare un ritorno al passato, fino al 1982. La voce narrante non sarà più quella di Giancarlo Magalli, che ha fatto il narratore delle prime tre edizioni, ma vedrà l’avvicendamento con Simona Ventura.

Il nuovo cast alunni e professori

A fronte di cambio di timone per le voci narranti, la location invece rimane sempre la medesima, cioè quella del “Convitto” di Celena di Caprino Bergamasco, dove vedremo nuovi professori, oltre all’impareggiabile professor Maggi e all’inlessibile preside Paolo Bosisio, che quest’anno se la dovranno vedere con Mariana Aresta – 16 anni di Bitritto, soprannominata “la supponente” -, Martina Brondin -17 anni di Albignasego, “l’artista” -, Asia Busciantella Ricci – 15 anni di Trevi, “la strafottente” -, Vilma Maria D’Addario – 15 anni di Potenza, “la chiacchierona” – a cui si aggiungono Claudia Dorelfi – 14 anni di Roma, “la sanguigna” -, Gioia Maggy – 14 anni di Milano, “la saputella” – ed ancora Benedettagea Matera – 14 anni di Napoli, “la peperina” -, Alysia Piccamiglio – 15 anni di Soldano, “la leonessa” -, Sara Piccione – 16 anni di Dolo, “Miss dolcezza” -, ed infine Roberta Maria Zacchero –16 anni di Torino, la ribelle.

Sul fronte degli allievi, invece ci saranno Francesco Cardamone di 14 anni di Roma, soprannominato “il narciso”; George Ciupilan di 17 anni di Stella, “ll dongiovanni”; a cui si aggiungono Crispino Vincenzo di16 anni di Napoli, chiamato” il gigante buono”; Alex Djordjevic di 15 anni di Nerviano, considerato “il macho” del gruppo; ma anche Samuele Fazzi di 17 anni di Massa, soprannominato “il musicista”; ma anche Giulio Maggio di 15 anni di Montespertoli, considerata “la peste” degli alunni.

A questi alunni si aggiungeranno Gabriele Montuori di 14 anni di Marcianise, chiamato “il dottore”, Musella Gianni Nunzio di 17 anni di Moncalieri, chiamato “Il rapper”; ed ancora Robbiano Nicolò di15 anni di Quattordio, “Il disc jockey”; a anche Tricca Mario di 15 anni di Castel Madama di Roma, “Il filosofo”.

Molte le novità sul fronte dei docenti, infatti oltre al preside Paolo Bosisio e al prof. Maggi, ci saranno Alessandro Carnevale (Arte); Luca Raina (Storia e Geografia);Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze). A questi volti noti del programma si aggiungeranno Carlo Santagostino per Informatica;Carmelo Trainito per Break dance; Daniele Calanna per Educazione fisica;Giovanna Giovannini per Educazione musicale;Valentina Gottlieb per Aerobica. Il ruolo di sorvegliante è confermato per Lucia Gravante e Piero Maggiò.