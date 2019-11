Il Collegio 4, anticipazioni del 26 novembre: nuovi provvedimenti da parte del Preside

La prossima puntata del Collegio 4, che andrà in onda il 26 novembre, sarà l’ultima, vedremo quindi cosa succederà agli allievi. Innanzitutto i ragazzi occuperanno l’Istituto e ciò ovviamente farà scattare dei provvedimenti da parte del Preside. Il Preside inoltre prenderà dei provvedimenti anche per un furto avvenuto in Collegio.

Alcuni collegiali, infatti, si sono intrufolati di nascosto nella stanza dei sorveglianti per rubare i cellulari credendo di non essere visti. In realtà però nella stanza c’erano le telecamere ed il Preside ha seguito tutto, si saprà quindi cosa succederà a Gabriele Montuori, che è colui che appunto è entrato nella stanza ed a tutti gli altri che hanno partecipato.

Nel docu-reality di Rai 2 poi gli allievi saranno alle prese con l’esame di stato tuttavia non tutti verranno ammessi, Martina Brondin infatti la si vede ammettere di non voler studiare e forse non passerà l’esame, mentre gli altri ragazzi meno studiosi sono Asia Busciantella e Giulio Maggio.

Infine Vilma D’Addario, che nelle scorse puntate si è fatta notare per le sue idee contro il sessismo ed il maschilismo avrà un duro confronto con la Prof Petrolicchio confesserà di non riuscire più a gestire la tensione ed il nervosismo.

Nella scorsa puntata de Il Collegio, invece, i protagonisti sono stati Mario Tricca e Martina Bordin, entrambi infatti hanno avuto un duro scontro. Noto è a tutti che i due collegiali non sono in buoni rapporti ma la scintilla della lite è stato il ruolo di insegnate affidato sia a Martina che Mario.

I ragazzi infatti sono stati divisi in due gruppi allievi ed allieve, il ruolo di insegnanti è stato affidato a Martina e Asia per i ragazzi ed a Mario e Francesco per le ragazze. Sia Martina che Mario non sono stati all’altezza della situazione e dopo una lite Martina ha strappato le pagine del quaderno di Mario, che è scoppiato a piangere.

Convocata dal Preside la Bordin ha spiegato che ha agito in quel modo perché Mario le ha dato più volte della “stupida” facendole perdere la pazienza. Il Preside, in risposta ha deciso di punire entrambi non portandoli in gita ma costringendoli ha trovare un dialogo. Martina inoltre ha dovuto riscrivere il quaderno di Mario che aveva strappato.

Il colpo di scena però c’è stato alla fine con l’espulsione di Claudia Dorelfi ad opera dei suoi stessi compagni sono stati gli allievi a cui il Preside ha concesso il potere di scegliere se espellere o no la ragazza dopo l’ennesima bravata, ebbene i ragazzi, a sorpresa, in maggioranza hanno votato la sua esclusione.