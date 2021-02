Il Codacons chiede la chiusura del GF Vip per la frase sessista di Signorini nei confronti della Gregoraci

Come per ogni edizione, il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha chiesto nuovamente la chiusura del “Grande Fratello Vip“. Già in questa edizione avrebbe richiesto lo stesso duro provvedimento per alcune cose non molto etiche, ma Mediaset ha provato sempre a dribblare ogni tipo di accusa.

Nelle ultime ore però è entrata nell’occhio del ciclone una frase di Alfonso Signorini nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Il conduttore, durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, andata in onda nella giornata del 2 febbraio, ha rivisitato un antico proverbio cinese con una frase choc.

Il Codacons chiede la chiusura immediata

In merito a questa vicenda è intervenuta immediatamente l’associazione, che ha chiesto a Mediaset la chiusura anticipata del “Grande Fratello Vip”. Invita la rete a non pensare solamente agli incassi prodotti dal reality show, ma ad elevare anche qualitativamente i propri prodotti, che vengono visti da milioni di italiani.

“Il Codacons denuncia l’ennesimo caso di sessismo durante il Grande Fratello Vip”. Il comunicato inizia in questa maniera ma non si ferma qui: “Siamo sommersi dalle segnalazioni dei telespettatori che denunciano la frase pronunciata ieri dal conduttore Alfonso Signorini “Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì”. Frase che si va ad aggiungere al lunghissimo elenco di battute a sfondo sessuale, volgarità, istigazioni alla violenza e altre amenità trasmesse nel corso di questa edizione del Grande Fratello”.

L’associazione non chiede un provvedimento solamente nei confronti della trasmissione, ma anche per Alfonso Signorini, dichiarando che in un’epoca in cui si combatte il fenomeno della violenza sulle donne, frasi come quella pronunciata dal conduttore rischiano di vanificare gli sforzi fatti finora.

Sembra molto difficile che la rete possa soddisfare proprio ora la richiesta fatta dal Codacons, ma quasi sicuramente l’associazione farà sentire la propria voce nei prossimi giorni. Non va neanche escluso che Alfonso Signorini ne possa parlare durante la prossima diretta, in cui potrebbe chiedere scusa al pubblico e in particolar modo a Elisabetta Gregoraci.