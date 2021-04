Ida Platano riapre le porte ad Armando Incarnato: le parole che non ci si aspetta

Ida Platano è tornata nuovamente nel parterre femminile nel trono over di “Uomini e Donne”. Archiviata definitivamente la burrascosa storia d’amore con Riccardo Guarnieri, la bella dama si è concessa una nuova opportunità. Al momento il suo rientro è ancora in fase embrionale e nessuna conoscenza vera e propria, con nessun cavaliere, ha preso il via.

Proprio la complicata storia d’amore con Guarnieri, ha fatto si che i due si lasciassero e riprendessero continuamente. In un momento delicato per la coppia, entrambi decisero di tornare in trasmissione e rimettersi in gioco. Ida imbastì una conoscenza con Armando Incarnato, salvo poi tornare sui suoi passi e concedere una nuova opportunità a Riccardo. Tra la Platano e Incarnato vi fu anche un bacio, ma finì li.

Adesso che il cuore della dama è nuovamente libero, chissà se avrà voglia di riprendere il discorso proprio con Armando. A svelare come stanno le cose, ci ha pensato la stessa Ida, la quale attraverso un’intervista rilasciata al magazine “Uomini e Donne”, si è sbottonata a proposito di Armando. La bella bresciana non ha chiuso le porte al napoletano, non escludendo la possibilità di un ritorno di fiamma.

“Dipende da come mi sentirò. Non escludo nulla a priori“, ha dichiarato la dama. Dunque, qualcosa all’orizzonte potrebbe ancora esserci. D’altronde Incarnato non ha mai nascosto il suo interesse per la Platano, difatti allora la conoscenza si arenò solo per volere di Ida e non di Armando. I due potrebbero essere pronti per ricominciare adesso che anche la dama non si tira indietro.

Lo stesso cavaliere aveva ammesso di aver cercato Ida la scorsa estate, ma si era reso conto che il suo cuore non era ancora libero e pertanto aveva lasciato perdere. Adesso però che le cose sono cambiate ed entrambi sono liberi sentimentalmente, non è da escludere che possano ritrovarsi. Che una nuova coppia del trono over si stia per formare? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.