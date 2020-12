I vip aggirano i divieti e vanno in vacanza con il lockdown

Le regole anticovid sembrano essere valide solo per i comuni cittadini. I vip invece le violano pur di festeggiate il Capodanno. L’ ultima a finire nella bufera social è Giulia De Lellis, per un viaggio in montagna. Prima di lei c’era stata Joe Squillo, volata alle Maldive, e Chiara Nasti, andata a Dubai.

Come loro sono tanti i personaggi famosi finiti al centro delle polemiche per viaggi vacanze in tempo di restrizioni, di emergenze, di pandemie e di decessi. I sacrifici che gli italiani stanno facendo in questi mesi per contenere la diffusione del virus vengono beffeggiati da quanti non vogliono rinunciare a celebrare San Silvestro lontano dalle città, con tutti i rischi che ciò comporta.

L’esibizionismo dei vari vip non è piaciuto però al popolo del web che si è scatenato con critiche e insulti sotto i post di molti di loro: “Le regole sono per i poveri vero?”, “Ma una chiamata alle forze dell’ordine la facciamo?? Questa gentaglia è da ergastolo!!! Noi poveri stupidi che rispettiamo le regole”, “Ma perché lei può viaggiare e noi plebei no?”. E ancora sotto il profilo di Giulia De Lellis: “Ma di che “vacanze” stai parlando visto che c’è in vigore un decreto che vieta di spostarsi tra regioni? Mi puoi dire i trucchetti che usi per aggirarlo? No sai perché qua stiamo tutti chiusi in casa!”, “Ma questa cambia regione come nulla fosse?? Prima Beretta va da lei per Natale, adesso vanno in montagna, le regole valgono solo per noi??”. Sono soltanto alcuni dei commenti pubblicati dagli utenti indignati.

Al lungo elenco dei vipponi disubbidienti, si è aggiunta anche Belen Rodriguez che con la sua famiglia si è ritirata sulle montagne trentine, ospite di un hotel di lusso, dove si trova da prima di Natale, e nel quale trascorrerà la notte di San Silvestro. Insulti e offese sono piovute anche per Elisa De Panicis che, in compagnia di un ristretto gruppo di amiche, è volata ai Caraibi per contemplare il sole sulla spiaggia, mentre in Italia tanti resteranno barricati in casa, senza nemmeno poter festeggiare insieme ai loro cari. “Noi siamo in zona rossa…loro viaggiano fregandosene….che schifo”, ha scritto sotto il suo post da Malpensa una utente. Come dargli torto.