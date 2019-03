I Soliti Ignoti Vip: nuova sfida del sabato sera per Amadeus

Il 9 marzo alle 21.15 è andata in onda una puntata speciale dei Soliti Ignoti, celebre game-show del preserale di Rai 1 presentato da tre edizioni da Amadeus (le prime furono presentate dallo scomparso Fabrizio Frizzi) nella quale un concorrente deve svelare l’identità di 8 “ignoti”,ogni identità ha un valore diverso dalle altre, e deve anche indovinare il”parente misterioso” per potersi aggiudicare il montepremio in palio.

In questa occasione la puntata s’intitola Soliti Ignoti-Special Vip proprio perché gli “ignoti” di cui il concorrente deve scoprire l’identità non è gente comune ma attori, cantanti, gente dello spettacolo, nello specifico ci saranno Claudio Amendola,Diana Del Bufalo,Lino Banfi, Gabriella Pession,Massimo Ferrero e Gigi D’Allesio. Altri ospiti che si esibiranno nel programma sono Paolo Vallesi, vincitore dell’ultima edizione di Ora o mai più, i protagonisti del musical “Priscilla la regina del deserto” con Riccardo Rossi e Martufello.

La Rai quindi continua la sua sfida del sabato sera contro il colosso Mediaset “C’è posta per te” di Maria De Filippi che a sua volta per anni si è scontrato contro un’altro storico programma della Rai “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci superando sempre gli ascolti di quest’ultimo. Per questa occasione quindi Amadeus ha quindi deciso di trasformare il suo game-show in un varietà con momenti di canto ballo e spettacolo in genarale. Daltronde Amadeus ha dichiarato che la Rai gli ha dato carta bianca sul programma e che quindi, proprio come per Ora o mai più, può deciderne ogni aspetto.

Indipendentemente da come andranno gli ascolti, per Amadeus questo è un momento di grande successo. Egli stesso ha dichiarato che per un periodo la sua carriera si è fermata , ma con la sua costanza e il suo impegno è riuscito prima a ritornare in Rai con un preserale e poi ad ottenere il sabato sera con un suo programma, inoltre sui social ha riscontrato un successo talmente grande da chiederne la conduzione per il prossimo festival di sanremo nel 2020.