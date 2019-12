I Simpson, 30 anni fa in onda il primo episodio della serie che ha rivoluzionato il mondo dei cartoni animati

Il primo episodio negli Stati Uniti dei “I Simpson” è andato in onda nella giornata del 17 dicembre 1989 intitolato “Simpsons Roasting on an Open Fire”. In Italia abbiamo potuto assistere a questa puntata solamente nel 24 dicembre 1991 con il titolo “Un Natale da cani”.

In realtà però l’esordio vero e proprio dei “I Simpson” è avvenuto nel 1987. La serie animata da Matt Groening infatti sono andati in onda nel varietà statunitense “The Tracey Ullman Show” per tre stagioni, dando ai personaggi lo stesso nome di quello dei suoi familiari. I disegni di Matt Groening erano fatti in fretta in furia, poiché si aspettavano che i suoi schizzi venissero ripuliti, ma invece decisero di ricalcarli.

Intanto proprio Tracey Ullamn decise di denunciare gli autori dei “I Simpson”, poiché riteneva che solamente grazie alla sua trasmissione il cartone animato riusciva ad ottenere un enorme successo anche nei palinsesti FOX. Alla fine però fu proprio la Fox Network a vincere la causa.

Gli inizi e il successo

L’esordio dei Simpson sulla Fox non è stato semplice, poiché il network non era convinto che potesse reggere la durata dei 20-25 minuti. Solamente dopo tante insistenze, gli autori riuscirono a farsi dare dalla Fox tredici episodi della durata di trenta minuti.

Il cartone animato ottenne immediatamente un gran successo in America, raggiungendo un giro di affari di diversi miliardi di dollari. I membri della famiglia sono stati riprodotti in più versioni, come poster e pupazzi. Non mancano i videogiochi, come “Bart Simpson’s Escape from Camp Deadly” ed i giochi da tavolo.

I Simspon hanno avuto l’abilità di riuscire a cambiare completamente il mondo televisivo, trasformando il cartone animato un format dedicato anche al pubblico adulto. Negli anni successivi ha ispirato serie di successo come “The Office”, “Malcolm” e “La vita secondo Jim”. Inoltre Seth MacFarlane, creatore di “American Dad” e “I Griffin” ha rivelato più volte di essersi ispirato ai “I Simpson” per entrambi i suoi cartoni animati.

Al momento si è arrivati alla 31 stagione, ancora inedita in Italia. Nonostante abbiano avuto un forte calo drastico degli ascolti, oltre al fatto di essere stati attaccati per essere lontani parenti rispetto alle prime stagione, la famiglia gialla è ancora il programma di punta della Fox.