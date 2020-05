I programmi di Rai 2 che ripartiranno in autunno

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus ha stravolto non solo le nostre vite, ma anche la programmazione televisiva, specialmente quelle in casa Rai, dove a fronte di alcuni programmi cancellati, come La Corrida condotta da Carlo Conti, ce ne sono tanti altri confermati.

In casa Rai 2 sembra siano stati confermati alcuni dei format più di successo come il talk show del mattino condotto da Giancarlo Magalli “I Fatti Vostri“, ma anche il divertentissimo show condotto da Stefano De Martino “Stasera tutto è possibile“, mentre sono incerte le sorti de Il Collegio e dell’adventure game Pechino Express.

I programmi di Rai 2 confermati

Non è ancora chiaro se il pubblico sarà presente all’interno degli studi televisivi a settembre, ma in assenza alcuni programmi andranno comunque avanti. Il sito TvBlog ha anticipato che I Fatti vostri per esempio tornerà in autunno con o senza pubblico, stessa cosa per la trasmissione condotta da De Martino “Stasera tutto è possibile“, che potrebbe essere fatta solo con gli ospiti.

La data della messa in onda non è ancora conosciuta, anche se la registrazione del format è piuttosto veloce, quindi potrebbe andare in onda in autunno. Cosa succederà invece per i due reality di Rai 2 Il Collegio e Pechino Express? Come accade in una scuola normale, i ragazzi protagonisti del primo format si ritroverebbero a condividere spazi – aula, dormitorio, refettorio etc – a stretto contatto, dove mantenere la distanza di sicurezza potrebbe essere un problema.

Come sappiamo il reality viene registrato in estate, quando ancora ci saranno quasi sicuramente le misure di contenimento sociale. Lo slittamento delle registrazioni è quindi quasi certo, ma per vederlo in onda passeranno ancora molti mesi, poiché la fase del montaggio richiede molto tempo. Stessi problemi si avranno anche per l’adventure game Pechino Express, che per problematiche attinenti al rischio contagio, potrebbe non riuscire a garantire l’adeguata sicurezza ai protagonisti. Per vedere quindi la nona edizione del programma bisognerà aspettare davvero tanto. Tra i format certi che riapriranno a breve c’è Made in Sud.