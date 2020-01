I Pinguini Tattici Nucleari saranno tra i concorrenti del Festival di Sanremo

Pochi giorni fa, il settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi”, ha svelato i nomi dei cantanti in gara della prossima edizione del Festival di Sanremo, la numero settanta. Tra i nomi dei più famosi e conosciuti dal pubblico come Marco Masini, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Michele Zarrillo, Piero Pelù, compaiono anche i nomi di più giovani, come Giordana Angi e Alberto Urso, reduci dalla scorsa edizione di “Amici” condotto da Maria De Filippi.

Nella lista dei 22 cantanti in gara, che si esibiranno tra il 4 e l’8 Febbraio 2020, sono presenti anche dei nomi meno conosciuti, come i Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo dei Pinguini Tattici Nucleari è composto da 6 ragazzi cresciuti nella provincia bergamasca. Fondano il loro gruppo nel 2012 e il taglio della loro muscia è decisamente indie. I giovani che compongono la band sono: Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati.

Il nome del gruppo è molto curioso e nasce così per gioco, prendendo spunto da una birra scozzese parecchio costosa, la Tactic Nuclear Penguin. I Pinguini Tattici Nucleari iniziano la loro carriera nel 2014 pubblicando il loro primo album dal titolo “Il re è nudo”, seguito nel 2015 da “Diamo un calcio all’aldilà” e nel 2017 da “Gioventù Brucata”. Questi album sono per lo più di nicchia e poco conosciuti dal grande pubblico.

È nel corso del 2019 che I Pinguini iniziano a farsi conoscere con l’ultimo album dal titolo “Fuori dall’Hype” anticipato dal singolo “Verdura” , il quale video musciale ha registrato più di un milione di visualizzazioni su Youtube. Il gruppo ha già annunciato il tour nei palazzetti nel 2020. La prima data sarà il 27 Febbraio a Pordenone, dove i Pinguini si esibiranno a pochi giorni dal termine del loro primo Festival di Sanremo.

Nove saranno le date che li vedranno protagonisti nelle principali città italiane. Una serata, però,risulta già sold out, quella al forum di Assago a Milano il 29 Febbraio. Data che è stata raddoppiata e verrà replicata in chiusura del tour il 19 Marzo. Insomma, questo curioso gruppo di giovani ragazzi promette un futuro roseo e molto probabilmente la partecipazione alla prossima kermesse sanremese gli darà la spinta giusta per affrontare il futuro.