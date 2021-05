I palinsesti di Rai 1 si preparano all’estate: conferme e new entry

Ormai manca davvero poco e, anche questa stagione televisiva di Rai 1 sta per giungere al termine. Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha diramato i palinsesti per quello che attende i telespettatori durante la stagione televisiva estiva. Tra conferme e new entry, sono diversi i programmi che terranno compagnia ai telespettatori che, magari complice anche la pandemia, non potranno andare in vacanza. Sono confermati sia Unomattina che Estate in diretta, ma arrivano nuovi conduttori.

I palinsesti di Rai 1 si aprono con Dedicato a che vede alla conduzione l’attrice Serena Autieri, mentre dopo il Tg1 delle 13, 30, a distanza di 20 anni, torna Il pranzo è servito condotto da Flavio Insinna. Coletta afferma che il nuovo anno si è chiuso in attivo, per cui per l’estate ci sono diverse idee e alcune nuove, come già annunciato da questi due programmi.

La mattina di Rai 1 comincia prestissimo, intorno alle 7.10 con Unomattina Estate che vede al timone Gianmarco Sicuro con Barba Capponi a raccontare le prime notizie. A partire dalle 10, arriva alla conduzione, forse per la prima volta, nella sua carriera, Serena Autieri con Dedicato a…, un programma che durerà fino alle 12 e che parla soprattutto alle famiglie e alle difficoltà di comunicazione.

Dopo 28 anni, torna, come già detto, Il pranzo è servito con la conduzione di Insinna, per il quale non si è valutato altre opzioni in quanto è una sua idea che nasce, anche grazie alla moglie del compianto Corrado, ovvero Marina Donato. Per quanto riguarda il ritorno di questo programma, Coletta si esprime in questo modo: “Tenteremo una versione 2021 con tematiche attuali, ambientali. Sempre con una semplicità di gioco e un circuito premiale alla portata di tutti”.

Nel pomeriggio, verso le 15.45, riparte l’Estate in diretta con Gianluca Semprini e Roberta Capua. Per quanto riguarda l’appuntamento con il preserale, ritorna Reazione a catena con la conduzione di Marco Liorni, volto molto amato e apprezzato. Beppe Convertini e Anna Falchi tornano a lavorare insieme, dopo l’esperienza dello scorso anno, con un programma nei weekend in cui si parla di alimentazione e territorio.

Tornano poi anche gli appuntamenti con Linea Blue e Linea Verde Tour con Giulia Capocchi che ci porta in giro per l’Italia. Da metà giugno a metà luglio ci saranno tutte le partite di calcio per gli appassionati con i commenti del post partita e le Olimpiadi su Rai 2. Infine, si lascia sfuggire qualcosa per i palinsesti autunnali con il ritorno de L’Amica Geniale, la serie Doc e molto altro, complice anche il nuovo programma di Alessandro Cattelan.