"I milioni di Gunther": Netflix esplora il caso del cane più ricco del mondo

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Devo dire che la trovata del cane miliardario Gunther ha funzionato benissimo, visto che lo scorso anno sono riusciti a far credere anche alla AP press, l'ansa americana, che fosse tutto vero. Sarà immagino divertente vedere come siano arrivati a creare questa storia e come verrà rivelata la verità, ma non so se bastava un documentario solo senza la serie.