"I Medici 3 – Nel nome della famiglia" torna su Rai 1 dal 2 dicembre: Lorenzo cerca vendetta per la morte del fratello

Da lunedì 2 dicembre 2019 riparte il gioiello di punta di Rai 1, ovvero la fortunata serie televisiva “I medici” dedicata alle storiche vicende della grande famiglia fiorentina che ha scritto un pezzo della storia del nostro Paese. Sotto la regia attenta di Christian Dugay e scritta da Frank Spotnitz, la serie tv ha conquistato l’attenzione della critica internazionale che è rimasta entusiasta dell’intero racconto e della bellezza dell’Italia.

La nuova stagione chiamata “Nel nome della famiglia” apre un nuovo capitolo della vita di Lorenzo, detto “Il Magnifico” che, dopo la congiura dei Pazzi e la morte di Giuliano de’Medici avvenuta per mano dei cospiratori, cerca in tutti i modi e con qualsiasi mezzo di vendicarsi della perdita del fratello.

Lorenzo desidera riscattare Giuliano partendo proprio da Papa Sisto IV che ha autorizzato quel triste e sanguinario attacco. Inoltre, Lorenzo avvia un piano strategico contro il Conte Riario, ovvero il responsabile della congiura. Nonostante la presenza della moglie Clarice, che cerca in ogni modo di placare l’animo del marito, Lorenzo non permette a nessuno di frenare la sua sete di vendetta.

Nel corso della puntata, Lorenzo scopre che il fratello Giuliano ha avuto un figlio di nome Giulio che entrerà a far parte della famiglia. A Firenze, molte sono le avversità e gli ostacoli che incombono sulla politica e sulle banche. In tutto questo, Lorenzo è pronto a perdere pure la sua anima per donare splendore alla sua amata città.

A complicare la stabilità emotiva di Lorenzo, è la bellezza travolgente di Ippolita Sforza con cui ha una relazione, seppur breve ma capace di mettere in crisi il suo matrimonio. La presenza di un nemico inaspettato ossia il frate domenicano Girolamo Savonarola, ostacola Lorenzo in quanto attraverso le sue prediche tenta di mettere il popolo contro la famiglia Medici, ormai considerati da tutti come tiranni.

Il cast resta perlopiù composto dagli attori presenti nelle precedenti stagioni come: Daniel Sharman; Bradley James; Alessandra Mastronardi; Synnøve Karlsen; Aurora Ruffino; Charlie Vickers e molti altri. Invece tra i nuovi arrivati spiccano i nomi di: Francesco Montanari che interpreta il ruolo del predicatore Savonarola; Neri Marcorè veste i panni del Papa Innocenzo VIII e Giorgio Marchesi per il ruolo di Giacomo Spinelli, nuovo avversario di Lorenzo il Magnifico.