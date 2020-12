"I fratelli Caputo", la nuova fiction con Cesare Bocci e Nino Frassica

Dopo “Il silenzio dell’acqua” su Canale 5 sta per andare in onda una nuova fiction, in quattro puntate, “ I fratelli Caputo”, da mercoledì 23 dicembre in prima serata. La fiction, la cui regia è di Alessio Inturri, ha come protagonisti due attori molto amati dal pubblico Nino Frassica e Cesare Bocci. La serie tv è stata girata prevalentemente in Puglia, più precisamente a Nardò.Il protagonista della fiction è Alberto, ruolo interpretato da Cesare Bocci, che di mestiere fa il commercialista.

L’uomo decide di trasferirsi in Sicilia, a Roccatella, paese nel quale il padre, ormai deceduto,era stato primo cittadino volendo intraprendere la carriera politica e qui incontra il fratellastro Nino, interpretato da Nino Frassica. Quest’ultimo è nato e cresciuto in Sicilia dove è un agente di spettacolo.

I due fratellastri rappresentano due poli opposti, uno molto inquadrate e negligente, l’altro un po’ bizzarro poco incline alla monotonia. Due personalità che hanno poco in comune ma che si troveranno ha condividere la stessa dimora. A parte i due protagonisti fanno parte del cast anche Aurora Quattrocchi, moglie di Calogero, padre dei due protagonisti, e Anna Teresa Rossini, che interpreterà Franca, madre di Alberto, che Calogero aveva conosciuto durante un viaggio a Milano e tanti altri attori.

Ecco come ha raccontato la fiction uno dei protagonisti, Nino Frassica: “C’è la provincia con la sua umanità calda, il piccolo rubagalline, il cialtrone, ma mai il criminale. Non c’è mafia, non c’è il cliché del boss né il crimine: la serie è un “family” che racconta il nostro Paese attraverso i piccoli difetti e i grandi pregi”.

Sarà sicuramente una serie molto divertente che tratta uno dei temi più discussi ovvero la differenza tra Nord e Sud mettendo in evidenza però un paese nel quale nonostante le differenze a vincere sono sempre le persone perbene.