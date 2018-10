I Fatti Vostri: l’oroscopo di venerdì 5 ottobre 2018 di Paolo Fox

Come ogni giorno arriva puntuale l’oroscopo di Paolo Fox che anche per il 5 ottobre 2018, ha dato vita alla sua rubrica a “I Fatti Vostri”. Quali saranno quindi i segni fortunati di questo venerdì? Partendo dall’Ariete vediamo come la presenza della Luna vi stia favorendo alla grande: tutti i progetti che avete in mente li cominciate a concretizzare e nei prossimi mesi raccoglierete i primi frutti. Ne risente un po’ l’amore in quanto siete davvero molto concretati sul lavoro.

Per quanto riguarda i nati sotto il segno del Toro anche il 5 ottobre sarà una giornata leggermente sottotono. Un pizzico di gioia arriva dall’ambito professionale dove i progetti a lungo termine sono il vostro forte. Attenzione al clima e a questi giorni di calo termico in quanto l’influenza è in agguato e in un batter d’occhio potrebbe mettervi ko. Giornata di forza psicologica per i Gemelli che troveranno il coraggio per affrontare ogni tipologia di problematica. Avete dalla vostra Marte, Mercurio e Sole e questo vi aiuterà a superare il periodo difficile che avete passato di recente.

Passiamo quindi al Cancro che grazie a Venere e Giove vivrà una giornata importante sotto l’aspetto sentimentale: un incontro per chi è single, e una sorpresa per chi è fidanzato, ognuno verrà accontentato. Dovete però uscire e non barricarvi in casa. Momento no invece in ambito amoroso per il Leone: vi siete infilati in relazioni poco chiare che non vi rendono davvero felici come vorreste. Il consiglio è quello di spostare la vostra attenzione sul lavoro dove a novembre potrebbero arrivare importanti conferme.

Possono essere felici i nati sotto il segno della Vergine che verranno piacevolmente sorprese da una persona a loro molto cara. Con Venere e Mercurio che spingono a vostro favore le fortune arriveranno anche sotto l’aspetto economico: è quindi un buon momento per cercare di mettere in tasca qualcosa. Continua invece il periodo negativo della Bilancia che vivrà una giornata di perplessità nonostante la presenza di Mercurio e Marte. Attenzione quindi a chi cerca di mettervi i bastoni tra le ruote sia in amore che sul lavoro.

Giornata no anche per lo Scorpione che vivrà dei momenti di pressione non indifferenti. Non preoccupatevi però in quanto sabato e domenica tornerete a respirare. Ottobre è infatti un mese a vostro favore sia in campo sentimentale che in campo lavorativo quindi ingranate la quinta e cercate di evitare problemi e litigi. Il Sagittario può stare tranquillo in quanto sarà una giornata di netto recupero dopo una settimana che vi ha messo a dura prova. Non pentitevi delle scelte fatte in passato: vedrete che il futuro vi ripagherà.

Capricorno mani bucate: dovete smetterla di spendere senza pensare che esiste anche il domani. Apparte questo piccolo problema Giove e Venere vi faranno vivere una giornata positiva grazie anche all’influenza di persone mature che sono al vostro fianco. L’Acquario si deve invece preparare ad una notizia poco piacevole: può essere una multa, una bolletta salata, o qualcosa di più serio. Non demoralizzatevi e cercate di mettere nero su bianco un plan di recupero.

Concludiamo con i pesci che sono il segno peggiore della giornata: saranno infatti 24 ore di tensione e nervosismo. Particolare attenzione a lavoro dove ci sarà uno scontro molto acceso e dovrete evitare di dire tutto quello che pensate per non perdere il posto. In ambito sentimentale allontanatevi dalle persone negative.