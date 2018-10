I Fatti Vostri: l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 19 ottobre 2018

Appuntamento con l’oroscopo anche per oggi con Paolo Fox che durante la sua rubrica a “I Fatti Vostri” ha raccontato come sarà la giornata di venerdì 19 ottobre per i segni zodiacali. Partendo dall’inizio incontriamo quindi l’Ariete che si appresta ad affrontare un week end alla ricerca dell’amore perduto. Per chi invece vive una relazione dove si discute tanto sembra non esserci un punto d’incontro. Per superare questi momenti negativi vi conviene aspettare novembre quando nel vostro segno entrerà Giove. Per quanto riguarda invece i nati sotto il segno del Toro state attraversando un momento di insoddisfazione generale. Questo umore è dovuto anche al nervosismo che vi portate dietro dalla scorsa settimana e a cui non avete ancora dato una precisa giustificazione. In più siete stanchi delle solite routine e avete voglia di dare una svolta alla vostra vita.

Giornata importante per i Gemelli che dovranno risolvere problematiche a livello economico. Attenzione anche ai rapporti familiari che nel week end potrebbero darvi qualche fastidio: cercate di evitare i litigi e di chiarire subito ogni piccola incomprensione. Passiamo dunque al Cancro che si appresta ad affrontare un tre giorni di fuoco a livello sentimentale. C’è grande passione nelle coppie ben solide, e grandi opportunità per chi è alla ricerca dell’amore.

Periodo nervoso invece per il Leone che deve rivedere troppe cose della sua vita, soprattutto le amicizie. Con un umore del genere le discussioni sono all’ordine del giorno ma dovete cercare di evitare di prendervela con chi non ha colpe. Date il giusto peso alle persone che fanno parte della vostra vita, soprattutto a quelle che hanno bisogno di voi in questo momento. Per quanto riguarda la Vergine è tempo di tirare le somme: siete infatti ad un bivio della vostra vita e volete capire se le scelte che avete fatto fino ad ora si sono rivelate essere giuste o meno. Nel week end concedetevi del relax con la vostra dolce metà per ricaricare le energie.

Per i nati sotto il segno della Bilancia è arrivato il momento di imparare a prendere le decisioni ragionandoci su più di 10 secondi. In passato avete fatto scelte affrettate ed ora ne pagate le conseguenze. Passiamo quindi allo Scorpione che da mercoledì si porta dietro degli acciacchi fisici. Per questo dovete evitare di prendere freddo, cosa molto frequente con questi sbalzi di temperatura. Nel week end novità importanti in ambito amoroso dove c’è grande passione ed energia.

Venerdì interessante per il Sagittario che affronterà a testa alta tutte le questioni in ballo. Siete in attesa che arrivi novembre dove la vostra vita cambierà notevolmente anche a causa della fine di alcuni rapporti che vi hanno solamente messo il bastone tra le ruote. Per quanto riguarda il Capricorno questo è un momento di agitazione: nonostante voi siate bravi a nasconderlo c’è qualcosa che vi turba. Che si tratti di problemi di amore o di problemi lavorativi dovete risolverli.

Arriviamo dunque nell’Acquario che affronterà un venerdì alquanto confuso: l’invidia è una brutta bestia e dovrete avere a che fare con persone che faranno di tutto per mettervi in cattiva luce. Non bastasse a mettere a dura prova la vostra pazienza arriverà anche qualcuno dal passato. Concludiamo con i Pesci che trionfano in un week end di amore e passione. Per chi invece è da solo cercate di fare il primo passo verso le persone che vi piacciono: potrebbe essere il momento giusto per dare vita ad una nuova conoscenza. Questi tre giorni sono a vostro favore quindi non lasciatevi scappare nessuna occasione.