I Fatti Vostri: l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 1 marzo 2019

Appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 1 marzo 2019: l’astrologo de “I Fatti Vostri” anche oggi ha raccontato le sue previsioni per questo primo venerdì del mese. Partiamo dall’Ariete che dopo un febbraio pieno di delusioni e di stanchezza, potrà finalmente godere di un po’ di buona fortuna soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Per tutte le coppie che stanno vivendo un periodo di crisi è arrivato il momento giusto per cercare di sistemare le problematiche che vi portano ai continui litigi. Per quanto riguarda il Toro c’è un forte desiderio di stare in famiglia e di passare più tempo possibile con i propri cari: il lavoro però spesso impedisce questa cosa. Non commettete errori, il lavoro è importante, ma una giornata di relax vi potrebbe fare bene.

Momento di crisi lavorativa per i nati sotto il segno dei Gemelli che forse hanno voglia di cambiare. In questa fase di stallo, causata dalla presenza di Giove in opposizione, potrete dedicarvi alla riflessione in modo da non commettere errori e dedicare il giusto tempo alla scelta da prendere. Passiamo quindi al Cancro che vive in uno stato di agitazione ormai da parecchio tempo dovuto al troppo stress derivante anche dalle alte responsabilità. Marzo sarà comunque un mese che sarà in grado di fornire risposte a tutti i vostri quesiti.

Giornata positiva per il Leone che si prepara ad affrontare un mese impegnativo: siete sempre stati molto esigenti con voi stessi ed ora cominciate ad esserlo anche con gli altri. Per questo motivo metterete in discussione un po’ tutto: lavoro, amore, studio e relazioni di amicizia. In tutti gli aspetti cercate competizione, ma non sempre è facile trovare la persona giusta. Opposta è invece la situazione dei nati sotto il segno della Vergine: siete infatti persone chiuse e che si tengono tutto dentro senza sfogarsi. Il fine settimana sarà il momento giusto per cercare di sistemare le problematiche che avete creato nei giorni scorsi.

Passiamo quindi ai nati sotto il segno della Bilancia che dovranno prepararsi ad affrontare un week end tosto: la vostra pazienza verrà messa a dura prova e per questo dovrete stare alla larga dalle persone scontrose. Il consiglio è quello di cercare di rilassarvi, anche se a voi non piacciono le cose semplici. Momento di stallo invece per lo Scorpione che, dopo la fase positiva del 2018, sta cercando una via d’uscita. In qualsiasi situazione vi stiate trovando, non mollate la presa, è solo una fase transitoria.

Con l’arrivo del week end arrivano anche le buone notizie per i Sagittario: siete un segno che non si scoraggia mai, e questo vi contraddistingue, ma anche voi avete bisogno di tirare un sospiro di sollievo ogni tanto. Momento positivo per il Capricorno che vivrà emozioni piacevoli soprattutto nelle giornate di sabato e domenica. Fate però attenzione alle persone che non corrispondo ai vostri desideri, potrebbero ostacolare il vostro futuro.

Per i nati sotto il segno dell’Acquario quella di venerdì 1 marzo sarà una giornata particolare, che vi farà stare con il fiato sospeso. Il week end che sta per arrivare non farà che confermare che siete una persona matura e forte, pronta a prendere decisioni importanti. Concludiamo con i Pesci che si stanno lasciando alle spalle il passato, con la volontà di costruirsi un futuro splendente. È infatti arrivato il momento di smettere di pensare a ciò che andato male e di andare comunque avanti, cercando di circondarvi di persone che siano sincere con voi.