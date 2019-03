"I Fatti Vostri": l’oroscopo di Paolo Fox per martedì 5 marzo 2019

Appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per martedì 5 marzo 2019: l’astrologo del programma “I Fatti Vostri” anche oggi ha raccontato le sue previsioni per questo primo martedì del mese. Giornata faticosa per l’Ariete: state attenti a concentrare le vostre forze sui progetti migliori in quanto per cercare di riuscire a stare dietro a tutto quello che c’è da fare rischiate di farlo male. In amore buone notizie arriveranno verso il fine settimana. Per i nati sotto il segno del Toro è arrivato il momento di chiudere rapporti che non valgono la vostra considerazione. Il mese di marzo è decisivo soprattutto per capire cosa e chi conta per davvero nella vostra vita. Quella di martedì sarà una giornata grintosa a lavoro, mentre in amore dovrete andare con i piedi di piombo.

I Gemelli vivono 24 ore di instabilità: soddisfazioni e malumori si alternano e questo è dovuto alla vostra volontà di non ripetere gli errori fatti in passato. Con la Luna presente nel vostro segno dovete stare alla larga da litigi e incomprensioni: evitate inoltre di fare il passo più lungo della gamba con decisioni affrettate. Per quanto riguarda il Cancro la parola d’ordine è: attenzione. Dovete infatti stare con le orecchie dritte, pronti a divincolarvi da persone che cercano di mettervi i bastoni tra le ruote. In amore vige una situazione di stand by.

Altra giornata tutta da vivere per i nati sotto il segno del Leone: con la presenza di Marte si alza il livello del nervosismo ma potete fare leva su Giove che vi renderà la vita più semplice. State distanti da chi vi vuole male e cerca di ostacolarvi in tutti i modi. Passiamo quindi alla Vergine che in amore deve fare i conti con la lontananza: per chi vive una relazione a distanza quest’ultima si comincia a fare sentire. Siete stanchi e vorreste prendervi una pausa, per questo dovete ponderare tutte le scelte che fate.

Per la Bilancia queste invece sono giornate importanti grazie alla presenza di Giove e Urano: tutte le cose su cui state lavorando andranno per il verso giusto. I problemi del passato sembrano non toccarvi più e potrete cominciare a mettere le basi per un futuro solido. Giornata opposta quella dello Scorpione che avrà Marte e Urano in opposizione. In amore siete stanchi di portare avanti la relazione senza ricevere niente in cambio e forse è tempo di riflettere se chiuderla o meno. Lasciate perdere i litigi banali.

Per i nati sotto il segno del Sagittario questo martedì sarà un martedì “debole”. Non avete abbastanza forze fisiche per affrontare tutte le cose che dovreste e quindi dovete pensare di rimandarle a mercoledì. In amore però le cose vanno bene, grazie all’elevata complicità con il vostro partner. Momento di riflessione per il Capricorno: evitate di continuare a fare cose che non volete fare, avete la possibilità di cambiare e di fare ciò che vi piace: fatelo.

Per quanto riguarda l’Acquario questa sarà una giornata costruttiva soprattutto in ambito amoroso: se volete farvi avanti con qualcuno è arrivato il momento di farlo. L’unica vostra pecca è che siete delle mani bucate: fate attenzione alle spese superflue ed evitatele. Concludiamo con i Pesci: chi vive un amore consolidato può stare sereno e fare nuovi progetti per il futuro. In ambito lavorativo ci sono buone occasioni ma dovete ponderare bene le scelte che andrete a fare.