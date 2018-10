I Fatti Vostri: l’oroscopo di Paolo Fox per martedì 23 ottobre 2018

Appuntamento immancabile con l’oroscopo di Paolo Fox per martedì 23 ottobre 2018: l’astrologo de “I Fatti Vostri” anche oggi ha raccontato le sue previsioni per questo penultimo martedì del mese. Partiamo dall’Ariete che vivrà una giornata importante grazie all’influenza della Luna. Vi portate a casa infatti 4 stelle su 5 con ottime occasioni sia a lavoro che in amore. Periodo instabile per il Toro che da maggio cerca di dare una svolta alla propria vita: questo vi rende particolarmente nervosi e dovete prestare attenzione anche all’aspetto amoroso dove questo martedì potrebbero nascere discussioni inutili.

Per i nati sotto il segno dei Gemelli giornata tranquilla: ottobre è un mese che non vi da ne gioie ne dolori, quindi godetevi questo fine mese prima dell’arrivo di novembre che porterà un po’ di notizie spiacevoli. Ricordatevi però di non essere troppo passivi soprattutto in ambito professionale: chi troppo aspetta potrebbe pentirsene col tempo. Per il Cancro invece questi sono giorni fondamentali per la conclusione di un progetto. All’apparenza sembrate fragili ma in realtà siete molto combattivi e raggiungete sempre gli obiettivi che vi fissate.

Momento positivo anche per il Leone che gode già dei benefici dell’arrivo di novembre. Se siete in attesa di una chiamata importante, martedì potrebbe essere la giornata giusta. In amore evitate le storie chiodo schiaccia chiodo, vi faranno più male che bene. Giornata super energica invece per la Vergine che ottiene risultati da tempo cercati. Per quanto riguarda l’amore dovete adeguarvi a quello che sta succedendo nella relazione con il vostro partner, magari ne uscirà qualcosa di buono.

La Bilancia deve fare i conti con un ambiente lavorativo ostile, pieno di persone competitive che cercano di farvi apparire in malo modo. Sono favorite invece le persone che lavorano in proprio e non dipendono da nessuno se non da loro stessi. Sprint sentimentale in amore dove c’è grande passione soprattutto nel week end. Martedì geniale invece per lo Scorpione che verrà travolto da tante idee. Evitate quindi le discussioni ed il nervosismo inutile.

Il Sagittario è in pieno momento di innovazione: volete cambiare la vostra vita e, assieme alla vostra, voleva cambiare anche quella degli altri. Proprio per questo motivo vi scontrate con le persone a voi vicine che cercano di frenare il vostro entusiasmo. Martedì negativo invece per il Capricorno che avrà modo di recuperarsi nel week end. Smettete di pensare al passato e agli errori che avete commesso, altrimenti non riuscirete a vivere serenamente il presente.

La fatica fisica influisce su questo martedì dell’Acquario che sarà sottotono. Volete passare una settimana tranquilla senza problemi e litigi. In realtà quello che vi servirebbe è un viaggio al mare senza pensieri e problemi,, ma purtroppo dovete vedere le cose in modo più realistico. Concludiamo con i Pesci che stanno passando un periodo dove a farla da padrone è il sospetto che qualcuno a lavoro stia facendo il doppio gioco. In amore siate più trasparenti onde evitare di creare inutili dubbi al vostro partner.