I Fatti Vostri: l’oroscopo di mercoledì 3 ottobre 2018 di Paolo Fox

Anche oggi Paolo Fox ha raccontato la sua previsione astrale durante la rubrica condotta nel programma “I Fatti Vostri”. L’oroscopo per la giornata di domani 3 ottobre 2018 presenta novità e sorprese ma anche fastidi e litigi. Partiamo dunque dall’Ariete che mostrerà di avere un certo carattere con il proprio partner: questo determinerà possibili discussioni ma anche emozioni intense che stupiranno l’altra metà. Giornata particolare a lavoro che cambierà in positivo solo verso la fine. Per quanto riguarda invece il Toro quelle di domani saranno 24 ore di nervosismo lavorativo: le soddisfazioni tardano infatti ad arrivare e dovrete tenere la lingua dentro i denti per evitare di rovinare un lavoro fatto per molti mesi. Di questo nervosismo ne risente l’amore che voi state completamente snobbando.

Completamente opposti i Gemelli che si butteranno a capofitto sui sentimenti regalando così una giornata indimenticabile al proprio partner. Questo forse per compensare la stanchezza lavorativa e la motivazione che in questo periodo è calata. Momento di stallo per il Cancro: non lasciatevi buttare troppo giù dagli avvenimenti negativi altrimenti tutto ciò che vi circonda ne risentirà. In amore aumentate il dialogo con la vostra dolce metà e vedrete che i problemi si ridurranno.

Grandi novità lavorative per il Leone che finalmente potrà dare sfogo a tutta la sua creatività: chi sta sopra di voi si aspetta grandi cose ed è quindi giusto il momento di rimboccarsi le maniche. In ambito amoroso accuserete qualche difficoltà ma saprete cavarvela benissimo. La giornata della Vergine sarà caratterizzata da tanto eros: l’autunno vi rende particolarmente attivi sotto il punto di vista amoroso e vorreste passare l’intera giornata sotto le coperte. Questo però non è possibile in quanto sul lato lavorativo grandi cose vi aspettano e non potete perdere l’occasione di dimostrare quanto valete.

La Bilancia invece vive una giornata da dimenticare: niente va come deve andare ne in amore ne tanto meno a lavoro. In più si aggiungono problemi famigliari che vorreste proprio evitare. Con l’arrivo di ottobre lo Scorpione affronterà una giornata fantastica sotto il segno dell’amore, probabilmente per compensare il nervosismo in ambito lavorativo dove è arrivato il momento di distinguersi dalla massa facendo emergere la propria personalità.

Arriviamo quindi al Sagittario che potrebbe trovarsi all’interno di discussioni sentimentali: non fatevi prendere dall’ira del momento altrimenti potreste mandare all’aria la vostra relazione. Importanti novità invece a lavoro dove vi aspettano sorprese brillanti. Giornata di rivelazioni per il Capricorno: siete innamorati di qualcuno da tempo ma non avete mai avuto l’occasione per dirglielo? Questo è il momento perfetto: fatevi avanti e le cose andranno bene. La stessa grinta dovrete usarla anche al lavoro per dimostrare di meritarvi il posto che state occupando.

Momento positivo per l’Acquario: stabilità amorosa e buone possibilità a lavoro vi faranno passare una bella giornata e soprattutto serata. Concludiamo quindi con il segno dei Pesci che nonostante la forte presenza di carica sensuale dovrà fare i conti con alcune discussioni con il proprio partner. In ambito professionale dovete tirare fuori gli attributi altrimenti vi calpesteranno.