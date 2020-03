I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli torna a parlare di Adriana Volpe

Il Grande Fratello Vip 4 ha avuto una grande concorrente, così come definita dal conduttore Alfonso Signorini. Stiamo parlando della conduttrice Adriana Volpe. Quest’ultima, in seguito alla morte del suocero Ernesto Parli, ha dovuto lasciare il reality show di canale 5 per affrontare i suddetti problemi familiari che hanno colpito la sua famiglia e quella del marito Roberto.

In questi giorni, una vecchia conoscenza di Adriana Volpe è tornata a parlare di lei. Stiamo parlando di Giancarlo Magalli con il quale i rapporti si erano incrinati in seguito a delle liti, anche in diretta televisiva, che ne hanno sancito la fine del rapporto professionale. In particolare, il conduttore in questi giorni, nella trasmissione da lui condotta “I Fatti Vostri”, durante un collegamento telefonico con la madre di Maria Teresa Ruta ha ricevuto questa domanda: “Ma cosa ne pensa di quello che ha detto la bionda di lei?”, dietro tali affermazioni il conduttore ha preferito chiudere così: “La bionda ha ben altri pensieri più seri a cui pensare”.

Nonostante il rapporto tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si sia interrotto bruscamente in passato, la reazione del conduttore alla domanda posta nella sua trasmissione, ha dimostrato il suo grande senso di rispetto nei confronti della collega. Il momento difficile di Adriana è sotto agli occhi di tutti e sicuramente la conduttrice apprezzerà la risposta di Magalli in diretta.

Pochi passi dalla finale

Il Grande Fratello Vip 4 è quasi giunto alla sua conclusione e sono stati già proclamati i primi due finalisti che sono Sossio Aruta e Aristide Malnati. Entrambi, votati dal pubblico da casa, hanno ottenuto il pass per raggiungere la finale tanto ambita di mercoledì 8 aprile in diretta su canale 5.

La finale di questa edizione sarà atipica in quanto, per la prima volta, in seguito all’emergenza sanitaria del Covid-19, la proclamazione avverrà a distanza e non ci sarà la possibilità di ricevere il calore del pubblico all’interno dello studio televisivo.