I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli e l’infelice battuta ai danni di Roberta Morise: “Virginale… almeno nell’abito”

Finita nell’occhio del ciclone per via del presunto flirt con il giornalista Alberto Matano, Roberta Morise è stata presa di mira anche dall’ironia tagliente di Giancarlo Magalli, che con la showgirl di origini calabresi conduce I fatti Vostri, storico programma di casa Rai.

Il 72enne conduttore romano, in passato più volte protagonista di frecciatine di pessimo gusto indirizzate sia a colleghi che ospiti, anche lo scorso martedì 9 giugno non ha perso l’occasione per lasciarsi andare ad una battuta infelice.

Proprio all’inizio della puntata, mentre era intento nel presentare al pubblico la collega, Giancarlo Magalli ha esordito con un “Buongiorno a Roberta Morise, guardate quanto è bella, in bianco”. Fin qui nulla di strano, se non fosse stato per la sua successiva esternazione decisamente da dimenticare. E mentre lei sorridendo rispondeva con un’inoffensiva “candida”, Magalli aveva già in serbo la stoccata velenosa.

Sempre alludendo al colore bianco del suo abito, l’autore televisivo ha concluso con un poco edificante “Direi virginale… almeno nell’abito”. Al solo udire quelle parole, l’incredula Roberta Morise ha sorriso dimostrando di sapere incassare con eleganza il colpo. Cercando però di non far trasparire il proprio disappunto, dopo essersi allontanata per alcuni istanti dall’inquadratura, ha scosso la testa con ironia. Allo stesso tempo, poggiando le mani sui fianchi, ha lasciato intendere ai presenti di non condividere affatto la sparata del collega.

A fronte di questa battuta fuori della righe, in studio è calato il gelo e lo sgomento. Roberta Morise non ha commentato né reagito ad una battuta non solo imbarazzante, ma anche poco rispettosa nei suoi confronti: di fronte a quella che può essere considerata una pessima insinuazione, onde evitare di sollevare un’infinita polemica, ha preferito tacere ingoiando il rospo. Resta però il fatto che essere considerata virginale solo nell’abito, non è certo un complimento di cui andar fieri.