Hunter X Hunter arriva a novembre su Amazon Prime Video

Il mese di novembre è foriero di novità su Amazon Prime Video. Tra queste la serie animata di Hunter X Hunter, ispirata all’omonimo manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi.

Il mangaka in questione è conosciuto anche per il cult Yu Yu Hakusho, anch’esso trasposto in anime negli anni ’90.

Hunter X Hunter sarà doppiato in italiano

Da precisare come la serie di Hunter X Hunter che sarà proposta su Amazon Prime Video è il reboot andato in onda in Giappone nel lontano 2011. In un comunicato a sorpresa del Lucca Comics and Games 2021 è stato reso noto come il passaggio sulla piattaforma streaming godrà di un doppiaggio italiano, lo stesso trattamento che è stato riservato a Bleach.

Trama

Hunter X Hunter è ambientato in un mondo parallelo al nostro in cui esistono dei professionisti dotati di capacità fisiche e intuitive eccezionali chiamate hunter. Il ruolo di hunter è molto variopinto: può trattarsi di cercatori di tesori, archeologi, cacciatori di taglie, giustizieri, ma non solo. Gon Freecs è un ragazzino di 12 anni che sogna di diventare un hunter come suo padre Jin.

Gon decide quindi di iscriversi all’esame per poter ricevere il pass di hunter e iniziare tale attività che lo porterà in giro per il mondo, tra mille avventure, in compagnia dei suoi amici e compagni Kurapica, Leorio e Killua. Non mancheranno personaggi ambigui e oscuri che metteranno in seria difficoltà il cammino di Gon, come l’astuto Hisoka o la malvagia Brigata del Ragno.

Altre serie in arrivo

Come informa Mangaforever su Amazon Prime Video saranno disponibili altre serie a partire dal prossimo mese, tra cui il nuovo catalogo di Adult Swin comprendenti China, Il, Mr. Pickles, Robot Chicken, Aqua Teen Hunger Force e The Venture Bros. Da segnalare anche Vita da Carlo, incentrata sulla persona di Carlo Verdone, Always Jane, con protagonista un’adolescente trasngender di nome Jane Noury, e la serie fantasy La Ruota del Tempo.