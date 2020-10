Holidate: in arrivo la nuova commedia Netflix

Netflix ha annunciato molte novità nel suo ricco catalogo: in particolar modo il 28 ottobre andrà in onda in esclusiva in tutto il mondo la loro nuova commedia romantica dal titolo Holidate. Il film, frutto della quinta collaborazione tra Netflix e la compagnia cinematografica Wonderland Sound and Vision, ha per protagonisti Emma Roberts, figlia dell’attore Eric Roberts e nipote della più famosa Julia Roberts, e Luke Bracey.

L’attrice ha ottenuto la fama mondiale recitando nella serie antologica American Horror Story e nella serie tv Scream Queens, mentre Bracey è conosciuto al grande pubblico per aver recitato nel film The Best of Me – Il meglio di me, tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks e nel film La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson.

Il film Holidate racconta la storia di Sloane, che è interpretata da Emma Roberts, e di Jackson, che è interpretato da Luke Bracey. I due sono accumunati dall’odio per le festività. Il fatto che entrambi siano single li porta ad essere giudicati dalle loro famiglie o a ritrovarsi incastrati in appuntamenti non piacevoli durante le feste. Per risolvere la situazione decidono di fingere di stare insieme, ma solo durante le festività nel corso dell’anno.

Oltre ad Emma Roberts e Luke Bracey, ritoviamo nel cast Jake Manley, già visto in The Order, che interpreterà il ruolo di York, Jessica Chapsaw, la dottoressa Arizona Robbins in Grey’s Anatomy, interpreterà il ruolo di Abby. Frances Fisher interpreterà il ruolo di Elaine, Cynthy Wu interpreterà il ruolo di Liz, Kristin Chenoweth sarà la Zia Susan mentre Billy Slaughter interpreterà il ruolo di Barry.

Il film è stato diretto dal regista John Whitesell e si basa sulla sceneggiatura di Tiffany Paulsen. I produttori sono David Grace, McG e Mary Viola mentre i produttori esecutivi sono Jenny Hinkey, Steven Bello e Tiffany Paulsen.