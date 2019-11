Hattie Retroage, la sexy nonna ospite della D’Urso

Nella puntata di ieri sera di “Live – Non è la D’Urso” è stata ospite di Barbara, Hattie Retroage, la cougar più famosa del mondo. La donna di 83 anni, è conosciuta in tutto il mondo per le sue relazioni amorose con uomini molto più giovani. La nonnina sportiva infatti, quando veniva derisa in studio per la sua attitudine al sesso nonostante l’età, ha dato segno di grande saggezza replicando: “Anche quando si ha 80 anni mangiamo, beviamo, dormiamo… perché non dovrebbe essere normale avere orgasmi? Siamo ancora vive ragazze”.

Barbara d’Urso si è fatta sempre più curiosa riguardo i motivi che hanno portato la donna a vivere questa situazione. Proseguendo la conduttrice ha fatto una nuova imbarazzante domanda alla cougar più famosa d’America, chiedendole l’età dell’uomo più giovane e del più anziano con i quali Hattie ha praticato rapporti sessuali. Hattie Retroage non si vergogna di aggiungere che il più giovane aveva 19 anni quando lei ne aveva 75, mentre il più anziano è stato un 61enne.

La donna, proveniente da New York, è stata pronta a parlare della sua vita caratterizzata da rapporti e conoscenze con uomini molto giovani. Ex ballerina, oggi si occupa di scrittura e lavora come lifecoach per aiutare gli altri a raggiungere la felicità. Ha dichiarato di essere single dal 1984, seppure non abbia mai rinunciato un solo giorno al sesso.

Il Daily Time ha riportato sulle sue pagine che la nonnina sexy arriva ad avere rapporti anche 3 volte a settimana e che non è una novità che ci siano uomini che prediligono le donne più anziane; inoltre ha anche aggiunto di non aver mai incontrato un solo uomo che non volesse avere un rapporto intimo con lei. I suoi giovani contendenti si propongono tramite Tinder, se c’è del feeling passano ad una migliore conoscenza davanti ad un cocktail, e se c’è chimica finiscono nell’appartamento di Hattie.

La donna ha concluso consigliando al pubblico femminile di praticare auto erotismo: “Il consiglio è che bisogna masturbarsi. Dovete tenere il motore acceso, che lo vogliate o meno. Le donne devono donarsi orgasmi, far passare quelle scariche elettriche attraverso il proprio corpo” e ha dato qualche dritta su come far sentire il proprio uomo una furia della natura: “bisogna fare dei complimenti al proprio uomo per farlo sentire virile e fargli uscire il meglio di sé”.