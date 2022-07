"Hanno ucciso l’uomo ragno-La vera storia degli 883", in arrivo la nuova serie su Max Pezzali e Mauro Repetto

Ascolta questo articolo

Sky Italia nella giornata del 14 luglio ha annunciato la nuova serie dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto intitolata “Hanno ucciso l’uomo ragno – La vera storia degli 883“. L’opera però è ancora lontana dall’essere completata e infatti anche il titolo è provvisorio.

La dramedy verrà diretta da Sydney Sibilia, conosciuto per aver fatto svariati spot televisivi della Wind e della Fiat con protagonisti Giorgio Panariello e Fabio Rovazzi. Tra i suoi lungometraggi invece ci sono “Smetto quando voglio”, “Smetto quando voglio – Masterclass”, “Smetto quando voglio – Ad honorem” e “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”.

L’annuncio di Max Pezzali e Sydney Sibilia

La serie viene annunciata con una breve clip, pubblicata da Sky, in cui Sydney prova a spiegare la nuova serie: “Da breve inizieranno le riprese della mia prima serie TV. È che non l’avevo mai fatta prima. Però c’è questa storia che ho l’urgenza di raccontare, è una storia che mi sta molto al cuore. È una storia di due ragazzi e di come con la loro straordinaria avventura loro cambiano la musica italiana”.

Successivamente nella clip interviene anche Max Pezzali, ove viene sottolineato che non si tratta di un documentario ma di una serie televisiva con la presenza di veri attori: “Avete il permesso di raccontare la mia storia, e siamo pronti a dire cose terribili. Anzi quelle sono le cose più importanti da raccontare (ride n.d.r)”.

L’annuncio viene fatto a poche ore dalla clamorosa rottura, come riportato in esclusiva dal sito “FQMagazine“, tra Max Pezzali e il suo scopritore Claudio Cecchetto. Secondo le prime indiscrezioni questo allontanamento sarebbe avvenuto per motivi economici, ove viene sottolineato che i rapporti si sono rotti ormai da mesi.

Su questa vicenda interviene brevemente Pier Paolo Peroni, braccio destro di Claudio Cecchetto, che si trincera dietro a un silenzio che ormai sa di conferma: “Spiegare cos’è successo? Non posso farlo per questioni legali, mi dispiace”.