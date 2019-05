Guendalina Canessa parla del Grande Fratello 2019: "Ora sono amica di Francesca De André"

In seguito alla sua esperienza da “distributrice ufficiale” nel Grande Fratello 2019, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, l’opinionista Guendalina Canessa ritorna in possesso dei suoi social network, parlando al pubblico dopo alcune settimane.

La donna, inizialmente, è entrata nella Casa per avere uno scontro con Francesca De André. Tra loro due non c’è mai stata una grande simpatia, poiché Guendalina Canessa ha spesso accusato Francesca di averle portato via il compagno Daniele Interrante, padre di sua figlia Chloe, mentre stava ancora insieme a lui. Proprio nel primo incontro negli studi di Cinecittà ribadì che lei era “la sua amante mentre noi stavamo insieme”.

Guendalina Canessa parla della sua esperienza al GF 16

Con alcune storie di Instagram, l’opinionista inizia a dire la sua sul GF: “Volevo ringraziare tutti, le persone che mi hanno scritto cose belle e quelle che me le hanno scritte brutte. E’ tutto perfettamente semplice e in ordine per me, solo che quando sei all’interno della Casa, è vero che sono passati 12 anni e mi ero quasi dimenticata, sei dentro a una bolla”.

Successivamente svela di essere diventata amica di Francesca: “Un sacco di emozioni, mi è successo di tutto oggi. Passo dal piangere al ridere, mi mancano le mie ragazze. Mi manca Erica Piamonte, mi manca Francesca De Andrè. Io poi vorrei parlare dell’importanza della solidarietà femminile. Io ho fatto qualcosa di impensabile. Sono entrata che avevo una nemica e sono uscita che ho un’amica”.

Parla anche della sua uscita all’interno della Casa, svelando di aver parlato in precedenza con gli autori e Barbara D’Urso, mettendosi d’accordo nel restare solamente due settimane, dal momento che Guendalina non vuole stare lontana dalla figlia Chloe. Proprio per questo motivo, in passato ha rifiutato svariate volte di partecipare a un reality show.