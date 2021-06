Guenda Goria si propone per Temptation Island: "Sarebbe una bella prova di vita"

Guenda Goria, che ha partecipato come concorrente nella quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, si sta godendo la sua relazione con Mirko Gancitano che ha potuto conoscere durante le sue vacanze a Sharm el-Sheikh, una località balneare egiziana.

Secondo le ultime indiscrezioni verso la fine del mese dovrebbe ritornare in onda la nuova edizione di “Temptation Island Vip” con la conduzione di Filippo Bisciglia. A oggi non conosciamo ancora il nome delle coppie che fanno parte del programma, ma in una recente intervista rilasciata da Guenda Goria nella trasmissione radiofonica di Francesco Fredella a Radio RTL 102.5 rivela che parteciperebbe volentieri al reality show con Mirko, che tra l’altro ha già conosciuto il padre della sua ragazza Amedeo.

Le parole di Guenda Goria

All’emittente radiofonico Guenda, prima di proporsi per far parte del programma ideato da Maria De Filippi, rivela che il suo fidanzato prova una forte gelosia nei suoi confronti: “Lui è talmente geloso che chiederebbe il falò di confronto dopo cinque minuti. Ha anche una gelosia retroattiva nei confronti dei miei ex”.

Nonostante questo però parteciperebbe volentieri al reality trasmesso dalla Sardegna per un motivo ben preciso: “Io parteciperei a Temptation Island. Sono aperta dopo il ‘Grande Fratello Vip’. Questi reality sono delle bellissime prove di vita, quindi sì”.

Successivamente anche Mirko prende parole, ammettendo che parteciperebbe a “Temptation Island”, poiché lo ritiene uno show gradevole da seguire in televisione. Esclude categoricamente una possibile presenza futura a “L’isola dei famosi”, mentre prenderebbe sul serio una proposta da parte di Sky per far parte del cast di “Pekin Express”.

Poiché mancano circa tre settimane all’inizio del reality show, sembra alquanto improbabile vederli nella trasmissione se non sono stati ancora chiamati. Tuttavia le sorprese sono dietro all’angolo e nei prossimi giorni possiamo finalmente sapere le coppie che hanno detto “sì” a questa avventura.