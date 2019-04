Grey’s Anatomy, nella 15esima stagione assisteremo al ritorno di un personaggio

Grey’s Anatomy è una serie basata sulle vicende dei dottori del Grey’s Sloan Memorial Hospital, la serie è giusta alla 15 stagione, superando anche la prima importante serie medica “ER Medici n Prima Linea” che era giunta fino alla 11° serie.

I fans della serie non si aspettavano il ritorno di un personaggio sparito nelle passate edizioni, un indizio per poter provare ad indovinare di chi si tratta è “il personaggio è legato ad Owen”. Ebbene a tornare è la dottoressa Megan Hunt, la sorella di Owen ritenuta morta per anni ma in realtà sequestrata e torturata e ritrovata per pura casualità. La prima persona a dare questa notizia è stata l’attrice che interpreta Megan attraverso una foto su twitter nei panni della dottoressa.

La dottoressa Megan Hunt era comparsa al termine della 13esima stagione. Dopo essere stata ritrovata e curata, Megan ha fatto di tutto per ricongiungersi con il marito Nathan Riggs, che in quel periodo aveva una relazione con Meredit. I due si sono riuniti ed hanno deciso di lasciare Seattle per stabilirsi in California ed iniziare la loro nuova vita con Farouk, il figlio della donna.

Megan rientrerà nell’episodio 20 e scoprirà che il fratello Owen sta per diventare padre, Teddy aspetta un figlio da lui concepito nella loro breve relazione, avuta quando la donna si trovava in Germania. Megan è entusiasta della notizia pechè da sempre desiderava che loro si mettessero insieme e non ha mai apprezzato Amelia (la ex moglie del fratello).

È interessante scoprire come sarà il rapporto tra Meredit e Megan, entrambe sono state innamorate dello stesso uomo ma sembrano essere rimaste in buoni rapporti. Sembra che il suo ritorno in ospedale sia legato al rientro in ospedale di Catherine, dopo il delicato intervento chirurgico subito e visto le sue preoccupanti condizioni di salute.

Jo Wilson incontra la madre biologica e si chiude a riccio, per poterla aiutare Alex chiede a Link (grande amico della ragazza) di aiutarla.