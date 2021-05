Dopo Patrick Dempsey, Sandra Oh, e tantissimi altri protagonisti che, con la loro interpretazione, hanno lasciato un segno, un altro celebre personaggio del medical drama “Grey’s Anatomy” sta per abbandonare e lasciare il personaggio che tanta fama gli ha dato. Si tratta di Jesse Williams, ovvero l’attore che interpreta il personaggio di Jackson Avery, il chirurgo plastico che decide di lasciare il cast dopo ben 12 stagioni.

Un medical drama giunto alla 17esima edizione in onda dal 2005 e nel quale il personaggio di Jackson Avery è stato presente per 12 stagioni intessendo rapporti e relazioni molto importanti. L’attore sarà parte dell’ultimo episodio intitolato “Tradizione” che andrà in onda sugli schermi della BBC prossimamente. Quindi, i fan hanno ancora un po’ di tempo prima di salutarlo.

Jesse Williams si è speso molto per il suo personaggio, ma è anche stato parte integrante del cast assumendo il ruolo di direttore di alcuni episodi. Per dare l’addio al suo personaggio, tornerà anche un altro volto molto amato e a lui vicino, ovvero April Kepner interpretata da Sarah Drew. I due, in questo episodio, parleranno di famiglia cercando anche di fare giustizia nel sistema sanitario sperando in una sorta di riavvicinamento, dal momento che April ha appena lasciato il marito.

Krista Vernoff, la showrunner del medical dramma, ha espresso tutto il suo dispiacere e anche parole d’elogio nei confronti dell’attore. Ha affermato di aver lavorato con un grande attore e un attivista Sentirà la sua mancanza all’interno del cast, non solo per il modo in cui ha interpretato il suo personaggio, ma anche per la sua persona.

Lo stesso Jesse Williams affida queste parole come ringraziamento e addio al suo personaggio: “Sarò sempre grato per le chance sconfinate ricevute da Shonda, il network, i colleghi e l’incredibile troupe, Krista, Ellene e Debbie. Sono stato estremamente fortunato, come attore, regista e persona, avendo l’opportunità di apprendere così tanto da un gran numero di persone. Ringrazio i nostri meravigliosi fan e sono immensamente orgoglioso del lavoro svolto e dell’impatto avuto dalla serie”.

Nel frattempo, la 17esima edizione di “Grey’s Anatomy” verte sul Covid e con il personaggio di Meredith che ne è stata contagiata con anche la presenza di alcuni ex personaggi, come George O’Malley e anche il Dr Stranamore che fanno un piccolo cameo in quanto sono parte dei suoi sogni.