Grey’s Anatomy, anticipazioni stagione 17: torna un personaggio amatissimo dai fan

“Grey’s Anatomy” è una delle serie più longeve ed amate della televisione. Lo conferma a pieno il fatto che lo show ha appena iniziato la messa in onda della sua diciassettesima stagione, che porta ancora per i fan del telefilm nuove sorprese.

Il primo episodio ha visto infatti il ritorno di uno dei personaggi più amati della serie nella scena finale della puntata, una scena che ha lasciato a bocca aperta gli spettatori.

In uno dei colpi di scena più sorprendenti del drama medico, il Dottor Derek Shepherd, la cui tragica morte in un episodio del 2015 aveva sconvolto i fan di tutto il mondo, è ritornato. Il “Dottor Stranamore”, così era soprannominato il suo personaggio nella serie, non è resuscitato dal mondo dei morti, ma compare alla fine dell’episodio in una sequenza onirica, in una scena insieme alla moglie Meredith Grey dopo che lei collassa nel parcheggio dell’Ospedale Grey Sloan Memorial.

Il personaggio, interpretato da Patrick Dempsey, è tornato alla fine della premiere della serie, un episodio speciale di due ore incentrato sui lavoratori del campo della sanità ed in crossover con la serie sui pompieri “Station 19”. Il telefilm, che nella nuova stagione affronterà l’attuale tema della pandemia di Covid-19, vede i medici dell’ospedale, ed in particolare Meredith, dover affrontare con difficoltà le morti in ospedale causate dal Coronavirus.

L’episodio tratta l’assenza di adeguati e sufficienti dispositivi di protezione forniti al personale medico che combatte la malattia, la riunione con la famiglia di una adolescente che il dottor DeLuca aveva cercato – senza successo – di salvare dal traffico umano, Owen che rifiuta di riconciliarsi con Teddy nonostante lei preghi per il suo perdono, e la felicità di Link e Amelia che portano a casa il loro neonato.

Alla fine dell’episodio poco dopo l’annuncio del nome del bambino (Scout Derek Shepherd Lincoln, in onore del compianto zio Derek, dato che Amelia era sua sorella), Meredith viene trovata da un collega svenuta nel parcheggio. La scena cambia, e mostra Meredith da sola in una spiaggia. All’improvviso sente chiamare il suo nome, e da lontano si avvicina una figura che si svela poi essere il defunto marito Derek, che la saluta da lontano e le sorride nell’ultima scena della puntata.

Ovviamente non si tratta di un ritorno definitivo per il personaggio, ma pare che Derek comparirà ancora nel prossimo episodio della stagione, forse in altre allucinazioni di Meredith.