Grandi novità in Rai, tra cui il licenziamento di Fabio Fazio e il ritorno di Massimo Giletti

Quest’anno in Rai ci saranno molti cambiamenti che a giudicare dalle reazioni sui social sono inaspettate. Il Licenziamento di Fabio Fazio e di Luca e Paolo, il ritorno di Massimo Giletti, l’arrivo di Belen Rodriguez ed anche il cambio nella presentazione di “La Vita in Diretta”, ci sarà anche l’uscita di scena della Isoardi da “La Prova del Cuoco”.

La prima persona che subirà le nuove decisioni Rai è Fabio Fazio. Il noto presentatore è stato cacciato dal governo giallo-verde, la decisione è stata presa dopo che il vicepresidente DiMaio ha espresso le sue perplessità sullo stipendio di Fabio Fazio. Il presentatore percepisce 2.240.000 euro annui e secondo il governo è una cifra spropositata ed ingiusta. Recentemente era stata introdotta una norma che prevedeva il tetto massimo degli stipendi statali a 240.000 euro ed il suo è ben oltra tale cifra.

A peggiorare la situazione di Fabio Fazio vi è il fatto che la sua trasmissione “Che tempo che fa” in questa stagione ha avuto uno share al di sotto del 20%, risultato considerato deludente per la prima serata di RAI1. Lo share deludente unito al suo altissimo stipendio hanno fatto si che la domenica sera non sarà più capitanata da “Che tempo che fa”. Fabio Fazio sembra pronto ad iniziare una nuova esperienza su Discovery, con un super contratto.

Il ritorno di Massimo Giletti con “L’Arena”

L’uscita dalle scene Rai di Giletti, avvenuta circa 2 anni fa, non era andata giù al pubblico e neanche al presentatore che nella sua prima puntata di “Non è l’Arena” su La7 aveva deciso di togliersi qualche sassolino delle scarpe dichiarando che era stato cacciato perchè aveva deciso di fare il suo lavoro senza guardare in faccia i politici ed i potenti ma aiutando la gente normale e dando loro voce.

Quest’anno Massimo Giletti tornerà a rai1, condurrà L’Arena la domenica sera, sostituendo “Che tempo che fa” che è stato cancellato.

Il ritorno di Giletti è stato confermato da Rosario Fiorello nella sua trasmissione su Radio Deejay “Il Rosario della Sera”. Fiorello nella sua trasmissione ha telefonato a Giletti per, una telefonata apparentemente scherzosa. Fiorello ha domandato a Giletti se stava andando a parlare con il dg RAI Salini, Giletti ha provao a sviare la risposta dicendo che si trovava sul treno e non prendeva bene e facendo una battuta. Fiorello ha tagliato corto dicendo: “ Lo so che sarai su RAI1 con la tua Arena!” a questo punto Giletti ha risposto dicendo: “Vedo una luce in fondo al tunnel, qualcosa succederà a giugno”.

Al termine della trasmissione Fiorello ha chiesto al collega Giletti: “Il prossimo speciale lo farai su Fabio Fazio? Già vedo il nome del programma… Che Arena che fa“.

Belen Rodriguez, La Vita in Diretta e La Prova del Cuoco

Una rotta di collisione tra Belen Rodriguez e la Mediaset sembra che porti la showgirl alla Rai. La nota showgirl da anni lavora in mediaset, spesso al fianco di Maria De Filippi, ma è infastidita dal fatto che non riesce a farsi affidare un programma della prima serata come unica presentatrice. Sembra che alla Rai la giovane donna abbia avuto una proposta molto allettante, che molto probabilmente accetterà.

Le novità non finisco qui, infatti ci sono delle importanti novità nel pomeridiano di Rai1. La Vita in Diretta verrà condotta da Tiberio Timperi affiancato a Elisa Isoardi che lascierà La Prova del Cuoco e sostituirà Francesca Fialdini che attualmente affianca Timperi.