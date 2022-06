Grande successo per Drusilla Foer, ecco dove potremmo vederla prossimamente in tv

Ascolta questo articolo

In poco tempo ha fatto breccia nel cuore di molti, a Sanremo ha sollevato non poche polemiche ma con la sua ironia, allegria e sagacia ha saputo mettere a tacere tutti, stiamo parlando di Drusilla Foer, maschera portata in scena da Gianluca Gori, Drusilla è una simpatica signora che non rivela la sua età ma con una classe e un’eleganza innata.

Molti la conosceranno per il suo spettacolo teatrale eleganzissima, spettacolo che ha ottenuto un successo stepitoso o per il suo canale youtube, dove condivide divertenti sketch comici con la sua pungente e sarcastica domestica Ornella.

A Sanremo l’abbiamo vista ospite della terza serata non con poche polemiche, ma Drusilla ha smaccato tutti e ha portato sul palco tutta la sua allegria, sagacia e simpatia, ha retto benissimo il palco e ci ha regalato un bellissimo monologo sulla diversità e sull’unicità di ognuno di noi, successivamente ha condotto anche i david di donatello con Carlo Conti e anche qui è stata molto apprezzata la sua presenza.

Recentemente ha iniziato la sua avventura su Rai due conducendo l’almanacco del giorno dopo, programma ritornato in onda dopo molti anni. Gli ascolti sono stati molto generosi e già si parla di una possibile riconferma per il prossimo anno, doppi anni di difficoltà per la rai nella fascia preserale la Foer ha letteralmente rialzato gli ascolti con un programma ironico pieno di frecciatine in pieno stile Drusilla.

Ma le voci di corriodio si fanno molto insistenti per quanto riguarda Sanremo, secondo i ben informati Amadeus la vorrebbe nuovamente, il pubblico la vedrebbe bene come coconduttrice e secondo molti si starebbe pensando di affidargli la conduzione del prima festival, contenitore di pochi minuti che intercetta gli ospiti e catapulta il pubblico direttamente sul palco della kermesse. Con certezza quindi, ancora non sappiamo dove vedremo Drusilla ma ormai è certo che il pubblico la ama e vuole vederla sempre più spesso in tv.