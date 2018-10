Grande scenata notturna al Grande Fratello Vip 3: Francesco Monte e Giulia Salemi litigano per l’argomento soldi

Le tenere e sdolcinate conversazioni tra Francesco Monte e Giulia Salemi restano solo un lontano ricordo. Questa stanotte, attorno alle ore 01:00, un acceso diverbio nella casa del GF Vip 3 ha destabilizzato tutti gli equilibri. Il denaro è stato il principale tema che ha rappresentato motivo di divergenza e attrito tra i due concorrenti, incrinando la loro relazione.

Dopo aver trascorso giornate intere a flirtare come due piccioncini infatuati, l’intesa tra Francesco Monte e Giulia Salemi fa grande fatica a resistere. Un acceso scontro verbale è avvenuto attorno al tavolo, mentre tutti erano comodamente seduti a dialogare.

Giulia Salemi ha esordito con un’inconsueto quesito inerente al denaro. “Ti piacciono i soldi?” ha domandato all’ex tronista. Per tutta risposta, Francesco Monte ha replicato iniziando a parlare della sua passione per il poker e il gioco d’azzardo. La Salemi, storcendo il naso e voltando il viso da un’altra parte, non ha più prestato attenzione alle sue parole..

A quel punto Francesco Monte si è irritato e ha sentenziato con astio: “Parlare con la tua nuca è mancarmi di rispetto. Se devo parlare, parlo con una persona interessata”. Il botta e risposta è servito. Repentina la risposta di Giulia Salemi: “Tu sei troppo permaloso, non ti si può dire niente”.

Il dialogo al veleno tra i due vip si è spostato nell’area giardino, laddove Monte ha raccontato dettagliatamente agli altri ragazzi ciò che si era detto con la vivace 25enne: “Mi fa delle domande senza senso, tipo ti piacciono i soldi. Ma che domanda è? Secondo te perché si lavora? Poi stavo parlando, mi giro e non c’era più!”.

Giulia Salemi non ci sta ed interviene: “Sono andata a prendere le sigarette! Tu davvero sei pesante, io non sono un chihuahua con il guinzaglio che devo stare dietro a te. Ti fai degli strani viaggi mentali, questa è una sceneggiata patetica. Io sono libera di esprimermi come voglio”.

Questa risposta della Salemi ha fatto esplodere la rabbia di Monte, accendendo tra i due un infuocato scontro verbale. A dire l’ultima parola è stato proprio il 28enne pugliese, minaccioso e accecato dal nervosismo: “Tu devi stare attenta a come parli, mi fai passare come non sono. Con te non parlo più lo giuro! Ti senti tu un chihuahua? Ma poi che domande fai, sei venuta gratis qui? Vai a fare la modella gratis tu? Poi te ne esci con queste domande e non regoli nemmeno il tono della voce!”.