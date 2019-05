Grande Fratello, Vladimir Luxuria parla della sua omosessualità ed emoziona tutti

Sono bastati pochi giorni a Vladimir Luxuria per conquistare i fan del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. L’ex deputata del “Governo Prodi” entra nella Casa come ospite e “disturbatrice” degli altri concorrenti per un paio di settimane, proprio come capitato sia ad Alberico Lemme che Guendalina Canessa.

L’ingresso di Vladimir Luxuria nel GF si è subito sentito. Infatti l’opinionista di Barbara D’Urso ha deciso immediatamente di aprirsi nei confronti degli altri ragazzi, parlando del suo passato, quando ha scoperto di sentirsi una donna intrappolata “costretta” a vivere in un corpo da uomo. Il racconto emoziona tutti, in particolar modo i telespettatori da Casa.

Le parole di Vladimir Luxuria

Inizialmente la donna rivela che i suoi genitori non hanno preso benissimo la notizia della sua omosessualità, anche se ammette di non aspettarsi una reazione diversa. Ha potuto comunque contare sempre sull’appoggio di alcune amiche e della sorella, ed è stata proprio quest’ultima a regalargli un vestito, all’età di 14 anni. Non nasconde che in quel periodo ha dovuto subire degli insulti e anche alcune botte, ma dichiara che ormai questo fa parte del suo passato.

Il suo racconto comincia a far emozionare tutti quando parla del padre: “Un pomeriggio ero su una panchina di una piazza della mia città,passarono mio padre con un suo amico. L’uomo guardandomi disse ‘guarda quel ricc.…e’. A casa, sentii che in cucina i miei litigavano, incolpandosi l’uno con l’altra. Io mi sentivo responsabile dell’infelicità di coloro che mi avevano messo al mondo. Responsabile di aver reso infelici i genitori che mi avevano cresciuto, dato da mangiare, ma non sapevo cosa fare”. Infine, ammette che con il tempo il rapporto col padre è migliorato molto.

Si tratta sicuramente di uno dei momenti più emozionati di questa edizione del Grande Fratello Nip. Si tratta di un racconto vero, in cui parla del suo passato difficile. Questo momento di riflessione però può aiutare tante persone, che si trovano nella sua stessa situazione, per trovare coraggio e parlarne con i suoi familiari.