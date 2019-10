Grande Fratello Vip, Wanda Nara scelta come opinionista

Wanda Nara continua a far parlare il gossip italiano. Oltre al look prorompente mostrato nell’ultima puntata di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” in onda su Italia 1 e condotto da Pierluigi Pardo, l’agente si ritrova al centro dell’attenzione a causa delle numerose critiche piovute da Ivana Icardi, sorella di Mauro.

Come svelato da Ivana Icardi in una delle ultime puntate di “Pomeriggio Cinque“, ha cercato in tutti i modi di parlare con il fratello in questi giorni su Instagram, ma ogni tentativo è stato inutile. La colpa secondo Ivana va attribuita a Wanda Nara, seppure pare pronta ad incontrarla per cercare di mettere un po’ di serenità nella loro vita.

Anche Aldo Grasso, noto critico televisivo, si è scagliato nei confronti di Wanda Nara, ritenendo inutili e ridicoli gli interventi fatti da lei nella trasmissione “Tiki Taka“. Proprio nei mesi scorsi, con il trasferimento del marito Mauro Icardi in Francia, è stato messo a rischio il suo posto nel programma, dopo le dure parole dette da Pardo.

Wanda Nara ancora protagonista in televisione

Al momento Wanda Nara ignora le polemiche che riceve sul proprio conto, conquistandosi però ancora più spazio nella televisione italiana. Infatti, come svelato dal sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, sarà la prossima opinionista del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini nel mese di novembre.

La notizia però è priva di ogni dettaglio, poiché viene annunciata solamente la sua presenza senza parlare degli accordi contrattuali o di altre faccende legate alla sua presenza nel reality show: “Flash – fuochi d’artificio a Mediaset: Wanda Nara sara’ opinionista al prossimo ‘Grande Fratello Vip'”.

Wanda Nara, come svelato da molti, ha sempre sognato di prendersi uno spazio in televisione. Nei mesi scorsi infatti pare che si sia offerta addirittura per condurre “Amici Celebrities“, venendo però immediatamente respinta da Maria De Filippi.