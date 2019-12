Grande Fratello Vip, Wanda Nara al settimo cielo: "Voglio farmi conoscere per davvero"

La quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, in onda da martedì 7 gennaio, sarà condotta dal giornalista Alfonso Signorini. Fino a questo momento il direttore di “Chi” ha avuto sempre il ruolo di spalla della conduttrice Ilary Blasi, ottenendo un enorme enorme riconoscimento dal pubblico da Casa.

Negli ultimi mesi Alfonso Signorini ha scelto anche i due opinionisti della sua edizione del “Grande Fratello Vip”. Il primo nome svelato è stato quello del cantante Pupo, questa indiscrezione è stata confermata durante l’intervista al “Live – Non è la D’Urso”, e Wanda Nara, moglie e agente del calciatore Mauro Icardi. La donna, prima di entrare nel cast del “GF”, si era proposta anche ad “Amici Celebrities”.

Le parole di Wanda Nara sul Grande Fratello Vip

In questi giorni Wanda Nara ha rilasciato una intervista al settimanale “Chi”, in cui conferma ufficialmente la sua partecipazione al reality show. La donna sembra essere molto motivata a far parte del cast, svelando che vuole approfittare di questa vetrina per farsi conoscere al pubblico italiano.

Queste sono le parole rilasciate da Wanda Nara sulla sua prossima partecipazione al “Grande Fratello Vip”, e ha rivelato di essere una fan della trasmissione poiché segue l’edizione del suo paese in Argentina, quella spagnola e l’italiana: “Tutti lo seguono: è interessante vedere come gente diversa per cultura, provenienza ed esperienza riesca a convivere sotto lo stesso tetto. Lo considero “l’occasione”, un modo per farmi conoscere per davvero”.

Sull’immagine che trasmette sui social Wanda Nara tiene a sottolineare che si trattano, infatti, solamente di immagini, poiché nella vita di tutti i giorni è mamma oltre che procuratrice. Infine ci tiene a sottolineare: “Io sono la mamma con le scarpe da tennis che corre con i suoi bambini. Non mi vedrete mai truccata tipo celebrità fuori dagli impegni di lavoro. E non mi vedrete mai con l’autista”.