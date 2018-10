Grande Fratello Vip, Walter Nudo sempre più lontano dagli altri concorrenti: tra voglia di solitudine e strategia

Walter Nudo, attore ed ex vincitore di una passata edizione del reality show “L’Isola dei Famosi”, sta attirando l’attenzione del pubblico televisivo per il suo percorso all’interno del “Grande Fratello Vip 3”, che sembra essere del tutto suo, distaccandosi completamente dalle dinamiche del resto del gruppo all’interno della casa di Cinecittà.

Nonostante l’entrata in gioco di Lory Del Santo, Walter Nudo continua ad essere il concorrente più forte del Grande Fratello Vip 3, come dimostrano le quote dei bookmakers. Se infatti Snai lo da’ come super favorito – ad una certa distanza da Francesco Monte e Lory Del Santo – con una quota di 3.50, l’altra celebre società di scommesse Eurobet lo mette ad un 3.00 secco.

Il cambiamento di Walter Nudo: è il nuovo Daniele Bossari?

Sono in tanti ad aver notato il netto cambiamento di Walter Nudo all’interno della casa di Cinecittà, tanto che sono molti i fan del programma che rivedono in lui molti atteggiamenti avuti da Daniele Bossari lo scorso anno, tali che lo hano portato dritto dritto alla vittoria. Nudo però quest’anno deve vedersela con gli altri due personaggi molto amati nella casa, cioè Francesco Monte e Lory Del Santo.

Walter è ormai considerato dal gruppo un amico, una spalla su cui piagere o confidarsi, insomma il pacere della situazione che ha sempre la parola buona e giusta oltre che dispensatore di perle di saggezza, anche se non sempre i suoi discorsi sono ben capiti dall’interlocutore di turno. Nudo ha capito forse che in questa fase di gioco occorre ascoltare più che parlare ed esporsi.

L’ex naufrago sembra diviso tra la voglia di solitudine e la necessità di mettere in atto una vera e propria strategia per “fare fuori” gli altri concorrenti. Il suo percorso all’interno della casa sembra più una vacanza, come fosse insomma in ritiro spirituale: meditazione al mattino, seguito da un breve pisolino a bordo piscina, quindi bagni di sole seguito dal pranzo e da un nuovo riposo, per poi concludere ancora con chiacchiere e meditazione.

Il nostro Walter preferisce non fare le ore piccole, andando a letto presto, anche se quando c’è da divertirsi è il primo a far baldoria e a cantare a squarcagola.