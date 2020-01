Grande Fratello Vip, Vittorio Cecchi Gori fa una sorpresa a Rita Rusić: "Lei è stata la donna più importante per me"

L’imprenditore Vittorio Cecchi Gori, conosciuto per aver lavorato a stretto contatto con il padre nel mondo della cinematografia, ha avuto una lunga relazione con Rita Rusić. Ad oggi la showgirl è una delle concorrenti della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo.

Nel corso della sua vita Vittorio Cecchi Gori ha avuto numerose donne attorno a sé. Fidanzato negli anni ’60 con Maria Grazia Buccella, è stato il compagno di Valeria Marini e Mara De Gennaro, quest’ultima rappresentante dell’Italia a Miss Mondo 1996. Tuttavia, con un videomessaggio rilasciato nella casa, rivela che la donna più importante della sua vita è Rita Rusić.

L’incontro tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusić

In questo videomessaggio il produttore cinematografico prima parla dei suoi primi incontri avuti con la sua ex compagna e poi dichiara: “Siamo stati sposati per vent’anni ed abbiamo avuto due figli. Rita è stata un’ottima madre. i due ragazzi sono educati davvero bene. Non ci siamo sentiti per altri vent’anni: non esistono le colpe, le colpe sono di tutti e di nessuno. Dopo sono stato male, ma forse quella malattia è servita per rimetterci un po’ insieme. Lei è stata la donna più importante della mia vita”.

Successivamente, dopo le parole dolci di Vittorio Cecchi Gori in questo videomessaggio, si presenta nella casa per fare una sorpresa a Rita Rusić. Entrambi si emozionano immediatamente, ed iniziano a parlare del mondo cinematografico e dei loro figli.

Nonostante questo, Rita Rusić non sembra essere intenzionata a sposare nuovamente il suo ex marito. Infatti, stuzzicata dal conduttore Alfonso Signorini, la showgirl croata dichiara di essere stata massacrata in passato da Vittorio Cecchi Gori con gli avvocati e problematiche molto pesanti e, per questo motivo, ad oggi preferisce rimanere single per non avere problemi.