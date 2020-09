Grande Fratello Vip: un concorrente lascia la casa per sintomi febbrili

L’influencer 25enne Tommaso Zorzi ha abbandonato momentaneamente la casa. È quanto emerge dal comunicato della produzione, che ha chiarito le motivazioni per cui, durante la prima giornata nella casa, il concorrente era stato isolato dagli altri partecipanti al reality.

In alcune immagini andate in onda nella diretta dalla casa, si era assistito ad uno sfogo del ragazzo, dietro le quinte, nei confronti di un’autrice del programma. “Ho fatto 127 tamponi, piuttosto dimmi vai a casa”, si era sfogato Zorzi, mentre l’autrice provava a tranquillizzarlo: “Vorrei darti una risposta, sto aspettando con te. Per noi tu sei importantissimo. Non finisce qua il tuo Grande Fratello”.

L’influencer, subito dopo il suo ingresso nella casa, aveva manifestato uno stato febbrile, tanto da chiedere alla produzione un termometro e delle medicine. “Non vorrei fare terrorismo, ma mi sento proprio la febbre”, le parole rivolte ai suoi coinquilini, precisando che da due giorni stava soffrendo di sinusite.

Nel pomeriggio la decisione di separarlo dagli altri concorrenti e di consentirne l’uscita dalla casa per curarlo e sottoporlo ad ulteriori accertamenti, al fine di scongiurare anche il rischio contagio da Covid-19.

In serata, sulle pagine social del programma, è arrivato il comunicato ufficiale della produzione del programma: “Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa di Grande Fratello Vip per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa. Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione”.

Tra le prime persone a commentare su instagram, Elisabetta Gregoraci, che ha mandato il suo in bocca al lupo a Tommaso Zorzi, in attesa di incontrarlo nella casa, visto che lei entrerà nella puntata di venerdì, e l’influencer, se tutto va bene, potrebbe rientrare molto velocemente.