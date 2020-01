Grande Fratello Vip, ufficializzati Paolo Ciavarro e Carlotta Maggiorana: la lista dei possibili 21 concorrenti

Fino a questo momento gli autori del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, hanno annunciato ufficialmente il nome di diciannove personaggi famosi che faranno parte del cast. Il numero dei concorrenti, svelando in anteprima dal settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“, sembra essere però cambiato.

Ritornando per un attimo ai concorrenti, gli ultimi due nomi confermati sono quelli di Paolo Ciavarro e Carlotta Maggiorana. Il primo è conosciuto per essere il valletto di Barbara Palombelli nella trasmissione “Forum”, ma in passato ha partecipato anche a “Pechino Express” insieme al padre e conduttore del daytime di “Amici di Maria De Filippi”.

Carlotta Maggiorana ha conquistato invece la sua notorietà per aver trionfato a “Miss Italia” nel 2018. Prima del concorso di bellezza la ragazza partecipò come valletta del game show “Avanti un altro!”, condotto da Paolo Bonolis. Nel 2017 invece ebbe un piccolo ruolo nella serie televisiva “L’onore e il rispetto”.

Il cast e gli altri concorrenti

Le sorprese non sembrano finire qui. Gli autori del “Grande Fratello Vip“, fino a questo momento, hanno annunciato i nomi di: Michele Cucuzza; Antonella Elia; Licia Nunez; Aristide Malnati; Paolo Ciavarro; Carlotta Maggiorana; Clizia Incorvaia; Fabio Testi; Antonio Zequila; Fernanda Lessa; Adriana Volpe; Paola Di Benedetto; Rita Rusic; Andrea Montovoli; Pago; e i quattro highlander Pasquale Laricchia; Patrick Ray Pugliese; Salvatore Veneziano e Sergio Volpini.

Secondo le ultime notizie, nelle prossime ore gli autori del “Grande Fratello Vip” dovrebbero confermare anche la partecipazione di Barbara Alberti, come spoilerato in anteprima dal sito “Dagospia”, e Andrea Denver. Seppure si trattano solamente di indiscrezioni, pare che il loro ingresso sia quasi certo, portando il numero dei concorrenti a ben ventuno, due in più rispetto alle previsioni iniziali. Quindi non va escluso che, se la trasmissione otterrà un buon successo, potrebbero essere aumentate le dirette.